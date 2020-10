സുഹൃത്തിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊന്നു: സംശയത്തിന് ഇടനൽകിയില്ല; ഒടുവിൽ പിടിവീണു

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍∙ ശ്രീനാരായണപുരം പൊരിബസാറിലെ വാടകവീട്ടില്‍ രാജേഷിനെ (48) മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. രാജേഷിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നു പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായതോടെ ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന സുഹൃത്ത് അരുണിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു രാജേഷിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അരുണിനെ ആർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജേഷിന്റെ മരണം ബന്ധുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും അറിയിച്ചത് അരുണായിരുന്നു. രാജേഷിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും പരിചയക്കാരെയും ചോദ്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും സൂചനയൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.



തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് നിർണായക സൂചന ലഭിച്ചത്. രാജേഷും അരുണും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്തര്‍ക്കത്തിനിെടയുണ്ടായ മര്‍ദ്ദനംമൂലം ആന്തരിക രക്തസ്രാവമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. കെട്ടിട നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികളാണ് ഇരുവരും. വീട്ടുകാരുമായി ഇരുവര്‍ക്കും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.



