കാറിൽ ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് തോക്ക് ചൂണ്ടി കവർച്ച: സംഘത്തലവൻ പിടിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലിഫ്റ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കാറിൽ കയറ്റുന്നവരെ തോക്കുചൂണ്ടി കൊള്ളയടിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ തലവൻ അറസ്റ്റിൽ. ത്രിലോക്പുരി നിവാസി മുകേഷിനെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സിബിഐ, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണു കൊള്ള നടത്തിയിരുന്നത്. കയ്യിൽ വയർലെസ് സെറ്റുമായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന പേരിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുക മുകേഷാണ്.



പരിചയപ്പെട്ടയാൾക്കു പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കാണു തനിക്കും യാത്രചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനിടെ മുകേഷിന്റെ കൂട്ടാളി കാറുമായെത്തും. തന്റെ സുഹൃത്താണ് കാറിലെന്നും ഒരുമിച്ചു പോകാമെന്നും പറഞ്ഞാണ് പരിചയപ്പെട്ടയാളെ കാറിൽ കയറ്റുക. വിജനമായ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ യാത്രക്കാരനെ തോക്കുചൂണ്ടി കൊള്ളയടിക്കുന്നതാണ് രീതി. എടിഎം കാർഡ് കൈവശപ്പെടുത്തിയും പണം കൈക്കലാക്കും. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരനെ ഇറക്കിവിട്ട ശേഷം സംഘം കടന്നുകളയും.

ബുറാഡിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന തന്റെ 1,70,000 രൂപ കവർന്നതായി കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഒരാൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മുകേഷ് കുടുങ്ങിയത്. കവർച്ച, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് മുകേഷെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ത്രിലോക്പുരിയിൽ താമസിക്കുന്ന മറ്റ് 2 കൂട്ടാളികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.

English Summary: Man who posed as CBI sleuth to cheat scores arrested in Delhi