ന്യൂഡൽഹി∙ കാറ്റാടി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു വൈദ്യുതിക്കൊപ്പം ശുദ്ധജലവും ഓക്‌സിജനും കൂടി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തൊട്ടുപിന്നാലെ പരിഹാസവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇതോടെ ആരാണു ശരിയെന്ന ചര്‍ച്ചയിലാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍. ഡാനിഷ് കമ്പനിയുടെ തലവനുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ആശയം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന്

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചത്. ഒപ്പം വിമര്‍ശനവും. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാകാത്തതല്ല പ്രധാന പ്രശ്‌നം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ആര്‍ക്കും അതു പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററില്‍ പ്രതികരിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെസ്താസ് എന്ന വിദേശകമ്പനിയുടെ സിഇഒ ഹെന്റിക് ആന്‍ഡേഴ്‌സണുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിഡിയോയില്‍ മോദി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു- 'അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന ഈര്‍പ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ കാറ്റാടി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം വേര്‍തിരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഊര്‍ജം ഉണ്ടാക്കാം. ഒപ്പം ഈര്‍പ്പമുള്ള വായു ശേഖരിച്ച് ശുദ്ധജലവും ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കണം.

കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളില്‍നിന്ന് ഓക്‌സിജനും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാനാകുമെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഗവേഷണം നടത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശങ്ങളെ കമ്പനി സിഇഒയും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്റെ വിമര്‍ശനമെത്തിയത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കു മറുപടിയുമായി ബിജെപി നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സമീപത്തുള്ള ആര്‍ക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ലെന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ തിരിച്ചടിച്ചു.

കമ്പനിയുടെ തലവന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആശയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ രാഹുല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിക്കുകയാണ്. കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വായുവും വെള്ളവും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ട്വീറ്റിനോടൊപ്പം പീയുഷ് ഗോയല്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പാത്രയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചു. വിഷയത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വായിച്ചുനോക്കണമെന്നും സങ്കീര്‍ണതയുള്ളതയുള്ളതു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതു മനസ്സിലാകാന്‍ പോകുന്നില്ലെന്നും ബിജെപി നേതാവ് പരിഹസിച്ചു.

കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളില്‍നിന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നു നേരത്തേ തന്നെ ഗവേഷണങ്ങളില്‍ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 2012 ല്‍ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഇയോള്‍ വാട്ടര്‍ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. WMS 1000 എന്ന മോഡലാണ് കമ്പനി നിര്‍മിച്ചത്. അബുദാബിക്കു സമീപത്തെ മരുഭൂമിയില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 62 ലീറ്റര്‍ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണു കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഒരു ദിവസം ആയിരം ലീറ്ററോളം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാമെന്നാണു കമ്പനി അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ പദ്ധതിക്കു വലിയ ചെലവ് വരുമെന്നതിനാല്‍ അവര്‍ പിന്നോട്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

