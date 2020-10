സ്ഥലത്തർക്കം: രാജസ്ഥാനിൽ പൂജാരിയെ ജീവനോടെ കത്തിച്ചു കൊന്നു

ജയ്പുർ∙ സ്ഥലത്തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ പൂജാരിയെ ജീവനോടെ തീകൊളുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. രാജസ്ഥാനിലെ കരൗലി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനിടെയാണ് ഒരു കൂട്ടമാളുകൾ പൂജാരിയെ ജീവനോടെ കത്തിച്ചത്.

കരൗലിയിലെ രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 5.2 ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു തർക്കം. ഈ സ്ഥലം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പുരോഹിതനു വരുമാന മാർഗ്ഗമായി നൽകിയതാണ്. പൂജകൾ നടത്തുകയും ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് പകരമായി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ പൂജാരിമാർക്ക് അവരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി നൽകുക പതിവാണ്. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളെ ‘മന്ദിർ മഫി’ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിപാലകരായ ഇവരുടെ വരുമാന മാർഗമാണിത്.

ഗ്രാമത്തിലെ പൂജാരിയായ ബാബു ലാൽ വൈഷ്ണവ്, ഒരു ചെറിയ കുന്നിന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വീടുവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിനായി സ്ഥലം നിരപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മീന വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട ആളുകൾ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും സ്ഥലം അവരുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്നവർ ബാബുലാലിന് അനുകൂലമായി നിന്നതോടെ തർക്കം രൂക്ഷമായി. ഉ‌ടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ അടയാളമായി പൂജാരി ഇവിടെ കാർഷികവിളകൾ ന‌ട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നിരപ്പാക്കിയ സ്ഥലത്ത് പ്രതികൾ സ്വന്തമായി വീടു പണിയാൻ തുടങ്ങി.

ഇതോടെ പൂജാരിയും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. തർക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് കിടന്നിരുന്ന ബജ്രയിലക്ക് ആറ് പേർ ചേർന്ന് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീയിട്ടു. പൂജാരിയുടെ ശരീരത്തിലും അവർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി. ഇതോടെ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ജയ്പൂരിലെ എസ്എംഎസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പൂജാരി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മരിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു. പ്രാഥമിക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈലാഷ് മീണ, ശങ്കർ, നമോ മീണ തുടങ്ങി ആറുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Rajasthan Priest Burnt Alive; Attacked Over Land, He Said Before Dying