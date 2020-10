വിശ്വാസവഞ്ചന; ഭാര്യയുടെ തലയറുത്ത് ഭർത്താവ്, അതുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്

ബൻഡ (യുപി)∙ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചെന്നു സംശയിച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയറുത്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബൻഡയിൽ ഇന്നു രാവിലെയാണു സംഭവം. ഭാര്യയുടെ തലയറുത്തതിനുശേഷം അതുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

രാവിലെ 7.30 ഓടെ പ്രതി ചിന്നാർ യാദവും ഭാര്യ വിമല(35)യും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ യാദവ് മൂർച്ഛയേറിയ ആയുധമുപയോഗിച്ച് വിമലയുടെ കഴുത്തിൽ വരയുകയായിരുന്നു. അറ്റുവീണ കഴുത്തുമായി ഇയാൾ ബാബെറു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കീഴടങ്ങിയെന്ന് എസ്പി മഹേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിങ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.

ഭാര്യയുടെ തലയുമായി സ്റ്റേഷനിലേക്കു പോകുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ചിന്നാർ യാദവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കൊലയ്ക്കുപയോഗിച്ച ആയുധവും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: UP Man Beheads Wife After Argument, Carries Her Head To The Police Station