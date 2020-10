ട്രംപ് ശനിയാഴ്ച മുതൽ പൊതുവേദിയിൽ; ആരോഗ്യവാനെന്ന് ‍ഡോക്ടർ

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് ശനിയാഴ്ച മുതൽ പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഡോക്ടർ. കോവിഡ് ബാധിതനായ അദ്ദേഹം ചികിൽസകളോട് വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ഷോണ്‍ കോൺലി പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ട്രംപിനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് പത്തു ദിവസം പൂർത്തിയാകും. നിലവിൽ നടത്തുന്ന ചികില്‍സ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും പൊതു പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മാത്രം പ്രസിഡന്റ് ആരോഗ്യവാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രതികൂല ചികിത്സാ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളില്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചികിത്സയോട് വളരെ നന്നായി പ്രതികരിച്ചുവെന്ന് അറിയാനാകുമെന്നും കോൺലി പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ട്രംപിനും മെലനിയയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. മൂന്നു ദിവസം ട്രംപ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലിരുന്നു. ട്രംപിനു പിന്നാലെ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഒട്ടേറെ ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് കണ്ടെത്തി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ആന്റിബോഡി ചികിൽസയാണ് ട്രംപിന് ലഭ്യമാക്കിയത്.

ശനിയാഴ്ച ഫ്ലോറി‍ഡയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി

കോവിഡ് മുക്തനാകുന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഫ്ലോറിഡയില്‍ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി നടത്തും. ഫോക്സ് ന്യൂസിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഞായറാഴ്ച പെൻസിൽവാനിയയിലും റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ മൂന്നിനാണ് യുഎസിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

English Summary: Trump Can Resume Public Events From Saturday, Says White House Doctor