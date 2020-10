മറാത്തിയിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരസിച്ചു; ജ്വല്ലറിക്കു മുൻപിൽ ഒറ്റയാൾ സമരം

മുംബൈ ∙ മറാത്തി ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തെന്നാരോപിച്ച് കടയ്ക്കു മുൻപിൽ എഴുത്തുകാരി ശോഭ ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ ഒറ്റയാൾ പ്രതിഷേധം. മുംബൈ കൊളാബയിലെ ഒരു ജ്വല്ലറിക്കു മുന്നിൽ വ്യാഴാഴ്ച ശോഭ തുടങ്ങിയ സമരം 20 മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു.

ഒരു ജോടി കമ്മൽ വാങ്ങാനാണു ശോഭ ജ്വല്ലറിയിൽ എത്തിയത്. ജ്വല്ലറി ഉടമ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മറാത്തിയിൽ പറയാൻ ശോഭ നിർബന്ധം പിടിച്ചു. സാധ്യമല്ലെന്നും കടയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാനും ഉടമ ശങ്കർലാൽ ജെയ്ൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നു ശോഭ ആരോപിക്കുന്നു. പൊലീസിനെ വിളിച്ചെങ്കിലും അവർ ജ്വല്ലറി ഉടമയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണു സംസാരിച്ചത്. തുടർന്നാണു ജ്വല്ലറിക്കു പുറത്തെ ഫുട്പാത്തിൽ സമരം തുടങ്ങിയതെന്നു ശോഭ പറഞ്ഞു.



രാത്രിയിലും സമരം തുടർന്നു. രാജ് താക്കറെ നയിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേനയുടെ (എംഎൻഎസ്) പിന്തുണയും സമരത്തിനു ലഭിച്ചു. മറാത്തി പഠിക്കുന്നതുവരെ കട തുറക്കാനാവില്ലെന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ എംഎൻഎസ് പ്രവർത്തകർ ശങ്കർലാൽ ജെയ്നിന്റെ മുഖത്തടിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. സമരം മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച ജ്വല്ലറി ഉടമ എഴുത്തുകാരിയോടു മാപ്പ് പറയുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ശോഭയെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.



English Summary: Writer Shobha Deshpande stages 20-hour protest outside jewellery shop after owner refuses to speak in Marathi