ഗെലോട്ട് മന്ത്രിസഭ വീഴാതിരുന്നത് വസുന്ധര ‌പിന്തുണച്ചതിനാൽ; വിമർശിച്ച് ആർഎൽപി

ജയ്പുർ∙ ബിജെപി നേതാവു വസുന്ധര രാജെ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചതിനാലാണു രാജസ്ഥാനിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് മന്ത്രിസഭ വീഴാതിരുന്നതെന്ന ആക്ഷേപവുമായി എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായ രാഷ്ട്രീയ ലോക്താന്ത്രിക് പാർട്ടി (ആർഎൽപി) നേതാവ് ഹനുമാൻ ബേനിവാൽ എംപി.

സർക്കാർ വീഴുമെന്നു കരുതിയ നേരത്ത് ആർഎൽപി സച്ചിൻ പൈലറ്റിനൊപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ 20 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു വസുന്ധര രാജെ ഗെലോട്ടിനെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു ബേനിവാൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി മാറിമാറി ഭരിക്കുന്ന ഇരുവരും ചേർന്നു രാജസ്ഥാനെ ഗുണ്ടാരാജാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇരുവരുടേയും കീഴിൽ ഒരേ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതും. വസുന്ധര രാജെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അവരുമായുള്ള ഭിന്നതകളെ തുടർന്നു ബിജെപി വിട്ടു സ്വന്തം പാർട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ജാട്ട് നേതാവാണ് ഹനുമാൻ ബേനിവാൽ. നിലവിൽ നഗോറിൽനിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ്.

