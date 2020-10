‘കോവാക്സീൻ’ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന് ഭാരത് ബയോടെക്; അനുമതി തേടി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടത്തിന് അനുമതി തേടി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളര്‍ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ (ഡിസിജിഐ) സമീപിച്ച് ഭാരത് ബയോടെക്. എന്നാൽ രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ സമ്പൂര്‍ണ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം സമർപ്പിക്കാൻ ഡിസിജിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണു റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചുമായി സഹകരിച്ച് ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച വാക്സീനാണു പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള ‘കോവാക്സീൻ’.



മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോടെക് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഡിസിജിഐയെ സമീപിച്ചത്. ഡല്‍ഹി, മുംബൈ, പട്ന, ലക്നൗ ഉൾപ്പെടെ 19 ഇടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 28,500 പേരിൽ വാക്സീന്‍ പരീക്ഷിച്ചതായി ഭാരത് ബയോടെക് അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കോവാക്സീന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷണം പലയിടത്തും തുടരുകയാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വോളന്റിയർമാർക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല.



മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രോട്ടോക്കോൾ സമർപ്പിച്ച കമ്പനി ഒന്ന്, രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുടെ ഇടക്കാല വിവരങ്ങളാണു കൈമാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. വാക്സീൻ കമ്പനിയുടെ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയും സെന്‍ട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേര്‍ഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനും വിലയിരുത്തി. മൂന്നാംഘട്ട പഠനമാതൃക തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്. വാക്സീൻ നൽകിയ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ആരിലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.



അതേസമയം വാക്സീന്‍ കുത്തിവച്ച സ്ഥലത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇതു അധികനേരമില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൂന്നാം ഘട്ട ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിൽ ആദ്യ ദിവസം 0.5 എംഎൽ ഡോസാണു നൽകുക. 28–ാം ദിവസം ഇത് ആവർത്തിക്കുമെന്നും പിടിഐ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



