പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നിറച്ചു; പണം നൽകാതെ മുങ്ങി യുവാവ്- വിഡിയോ

മങ്കട∙ കാറിൽ ഫുൾ ടാങ്ക് ഇന്ധനം നിറച്ചതിന് ശേഷം പണം നൽകാതെ യുവാവ് മുങ്ങിയതായി പരാതി. കോഴിക്കോട്-പാലക്കാട് ദേശീയപാതയോരത്ത് രാമപുരത്തെ എസ്സാർ പമ്പിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം.

കാറിൽ ഇന്ധനം നിറച്ച ശേഷം പണം നൽകാതെ മുങ്ങുന്ന യുവാവിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം

ഇന്ധനം നിറച്ചതിന് ശേഷം പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ യുവാവ് വാഹനം വേഗത്തിൽ എടുത്തു പോകുകയായിരുന്നുവന്ന് പമ്പ് മാനേജർ പ്രജിത്ത് കൊളത്തൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. വാഹന നമ്പർ വ്യാജമാണന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Complaint against man on filling petrol and not giving money