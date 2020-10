ശിവശങ്കർ കസ്റ്റംസ് ഓഫിസിൽ, സ്വപ്നയും സരിത്തും ജയിലിൽ; ‘തെറ്റരുത് ഉത്തരങ്ങൾ’

കൊച്ചി ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെ ഈന്തപ്പഴം ഇറക്കുമതിക്കേസിൽ കസ്റ്റംസ് സംഘം കൊച്ചി ഓഫിസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സമാന്തരമായി സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും പി.എസ്.സരിത്തിനെയും ജയിലിലും ചോദ്യം ചെയ്യും. ഉത്തരങ്ങൾ തൽസമയം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന രീതിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശിവശങ്കർ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങളെ നേരത്തെ പ്രതികൾ നൽകിയ മൊഴികളുമായി ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംശയമുള്ളവ പ്രതികളോടും ശിവശങ്കറിനോടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും. പ്രതികളെ ജയിലിൽ ചോദ്യംചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയുടെ അനുമതി നേടിയിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്വർണക്കടത്തിലും ഈന്തപ്പഴം ഇറക്കുമതിയിലും എല്ലാം ശിവശങ്കർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആശയ വിനിമയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും തൽസമയം വിളിച്ചുചോദിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ.

ഇറക്കുമതി ചെയ്ത 17,000 കിലോ ഈന്തപ്പഴം സാമൂഹികനീതി വകുപ്പു വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായിരുന്നു എന്നാണു വിശദീകരണം. ഇതിനു സർക്കാരുമായോ വകുപ്പുമായോ കോൺസുലേറ്റ് യാതൊരുവിധ എഴുത്തുകുത്തുകളും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്നത്തെ സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ടി.വി.അനുപമ ഐഎഎസ് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ശിവശങ്കർ വാക്കാൽ നൽകിയ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇത്രയും അധികം അളവിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടും എല്ലാ ജില്ലയിലേക്കും വിതരണം എത്തിയിട്ടില്ലെന്നു കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാക്കി ഈന്തപ്പഴം എവിടേക്കാണു പോയത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവ്യക്തതയും സംശയങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും തൽസമയം ടി.വി.അനുപമയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു കൃത്യത വരുത്തുകയാണ് സംഘം ചെയ്യുന്നത്.

അതുപോലെ ഇടപാടിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ഫോണിൽ വിളിച്ചു രേഖകൾ പരിശോധിക്കും. ഇങ്ങനെ മൊഴി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്നും നീണ്ടു പോകാനാണു സാധ്യത. ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് ഇന്നും ഉണ്ടായേക്കില്ല എന്നുതന്നെയാണ് വിലയിരുത്തൽ. സർവീസിൽ ഉള്ള ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി വേണം.

അടിയന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് കസ്റ്റംസ്, സിബിഐ, എൻഐഎ, ഇഡി അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ഈ അനുമതി ഇതിനകം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ശിവശങ്കറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തെളിവുകൾ ഇഡി ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഇതിനകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും തെളിവ് ശേഖരണവും പരിഗണിച്ച് അറസ്റ്റിലേക്കു നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് എന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

English Summary: Customs questioning M Sivasankar, Swapna Suresh and PS Sarith parallely to confirm the answers