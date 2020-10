പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായാലും രക്ഷയില്ല, തറയിലിരുത്തി; ജാതി വിവേചനമെന്നു പരാതി

ചെന്നൈ ∙ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപെട്ടയാളെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ നിലത്ത് ഇരുത്തിയെന്നു പരാതി. ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം തറയിലും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കസേരയിലും ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണു ഉയരുന്നത്.

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ കൂഡല്ലൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഫോട്ടോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചതിനു പിന്നാലെ കലക്ടർ അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടു. തമിഴ്നാട്ടിലെ തെർക്കുതിട്ടൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫോട്ടോയാണു പുറത്തുവന്നത്. ആദി ദ്രാവിഡ വിഭാഗക്കാരിയാണ് ഇവർ. സംവരണ സീറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണു ജയിച്ചത്.

‘ജാതി പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. പതാക ഉയർത്താനും സമ്മതിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെക്കൊണ്ടാണു പതാക ഉയർത്തിയത്’– പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും കലക്ടർ ചന്ദ്രശേഖർ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതർക്കു വിവരം നല്‍കാതിരുന്നതിനാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം നിയമംമൂലം തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തമിഴ്നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണകാര്യത്തിലടക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ളവർ കഴിക്കില്ലത്രേ. ഇവർ ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. ഉയർന്ന ജാതിയിൽപെട്ടവര്‍ താമസിക്കുന്നതിനു സമീപത്തുകൂടി പോകുമ്പോൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ചെരുപ്പ് ധരിക്കാനും അവകാശമില്ലെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: "Due To Caste": Woman Panchayat Leader Made To Sit On Floor For Meeting