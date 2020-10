സ്വർണക്കടത്ത്, ഈന്തപ്പഴം ഇറക്കുമതി: ചോദ്യം തീരുന്നില്ല; ശിവശങ്കർ കസ്റ്റംസിനു മുന്നിൽ

കൊച്ചി ∙ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്ത്്, യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ള ഈന്തപ്പഴം ഇറക്കുമതി എന്നീ കേസുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ െസക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യും. കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം ഇന്നലെ 11 മണിക്കൂര്‍ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചിരുന്നു.



2017ൽ കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഇല്ലാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഈന്തപ്പഴം കോൺസുലേറ്റിനു പുറത്തുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണു ശിവശങ്കറിനെ ഇന്നലെ കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിൽ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. എന്നാൽ, സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അധികവും.

സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ ചില പ്രതികളെ കഴിഞ്ഞദിവസം വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അന്വേഷണസംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. പുതിയ വിവരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും വച്ചാണ് എം.ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു വിധേയമാക്കിയത്. കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്നയുമായി നടത്തിയ ദുരൂഹ വാട്സാപ് ചാറ്റുകളെ പറ്റിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി.

സ്വപ്നയുടെ പണമിടപാടുകൾ, ലോക്കർ എടുത്തു നൽകാനിടയായ സാഹചര്യം, ലോക്കറിലെയും അക്കൗണ്ടുകളിലെയും പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരാഞ്ഞു. സ്വപ്നയുമായി സൗഹൃദമുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പണമിടപാടുകൾ തനിക്കറിയില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ശിവശങ്കർ എടുത്തതെന്നാണു സൂചന.

ഈന്തപ്പഴം ഇറക്കുമതി കേസ് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവിന്റെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നിരിക്കെ, ചോദ്യം ചെയ്യൽ കൊച്ചിയിലാക്കിയതു സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് കൂടി പരിഗണിച്ചാണെന്നാണു വിവരം.

