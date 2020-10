5 ആഴ്ച, ആവനാഴിയില്‍ ഉഗ്രശേഷിയുള്ള 6 ആയുധങ്ങള്‍; ആകാശക്കോട്ട കെട്ടി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അഞ്ച് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ ആറ് ഉഗ്രശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ പരീക്ഷിച്ച് കരുത്തു തെളിയിച്ച് ഇന്ത്യ. ശബ്ദത്തേക്കാള്‍ രണ്ടിരട്ടി വേഗത്തില്‍ (0.6- 2 മാക്) പായാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള പുതുതലമുറ ആന്റി റേഡിയേഷന്‍ മിസൈലായ രുദ്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണ വിജയം ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വലിയ ചവിട്ടുപടിയാണെന്നാണ് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രം (ഡിആര്‍ഡിഒ) വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 5 ആഴ്ചയ്ക്കിടെ നിര്‍ണായകമായ ആറ് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ, വികസന കേന്ദ്രം ലോകനെറുകയില്‍ എത്തുകയും ചെയ്തു.

ശബ്ദാതിവേഗം; എലീറ്റ് ക്ലബില്‍ ഇന്ത്യ

സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴിന്‌ ഹൈപ്പര്‍ സോണിക് ടെക്നോളജി ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ചു. അഗ്‌നി മിസൈല്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ശബ്ദത്തേക്കാള്‍ ആറു മടങ്ങ് വേഗതയില്‍ (മാക് 6) സഞ്ചരിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഹൈപ്പര്‍ സോണിക് മിസൈല്‍ സാങ്കേതികത സ്വന്തമാക്കാനായതു നിര്‍ണായകമായി. യുഎസ്, റഷ്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചതിന്റെ അംഗീകാരവും ഇന്ത്യയെ തേടിയെത്തി.

ഒഡിഷയിലെ വീലര്‍ ദ്വീപിലുള്ള എപിജെ അബ്ദുല്‍ കലാം ടെസ്റ്റിങ് സെന്ററില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു. സൂപ്പര്‍ സോണിക് വേഗം സാധ്യമാക്കുന്ന സ്‌ക്രാംജെറ്റ് എന്‍ജിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനകം ശബ്ദത്തെ വെല്ലുന്ന വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹൈപ്പര്‍ സോണിക് മിസൈല്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാന്‍ പുതിയ സാങ്കേതികതയുടെ സഹായത്തോടെ സാധിക്കുമെന്നു വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. സെക്കന്‍ഡില്‍ രണ്ടു കിലോമീറ്ററിലധികമായിരിക്കും മിസൈലിന്റെ വേഗം.

രുദ്രം 1 മിസൈൽ

കരുത്തു കൂട്ടി ബ്രഹ്മോസ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ക്രൂസ് മിസൈല്‍ എന്ന വിശേഷണത്തോടെ വികസിപ്പിച്ച ബ്രഹ്മോസിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പിന്റെ പരീക്ഷണം സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് ഒഡിഷയിലെ ചാന്ദിപുരില്‍ വിജയകരമായി നടത്തി. ശബ്ദത്തേക്കാള്‍ മൂന്നിരട്ടി വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പര്‍സോണിക് ക്രൂസ് മിസൈലിന്റെ ദൂരപരിധി 400 കിലോമീറ്ററാണ്. കരയില്‍ നിന്നും കടലില്‍ നിന്നും വിമാനത്തില്‍ നിന്നും മിസൈല്‍ തൊടുക്കാനാവും. റഷ്യന്‍ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഡിആര്‍ഡിഒ മിസൈല്‍ വികസിപ്പിച്ചത്.

സൂപ്പര്‍ സോണിക് വേഗത്തില്‍ ശൗര്യ

ഒഡിഷ തീരത്തായിരുന്നു അണ്വായുധ ശേഷിയുള്ള ശൗര്യ മിസൈലിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. സര്‍ഫസ് - ടു - സര്‍ഫസ് മിസൈലായ ശൗര്യയുടെ പുതിയ പതിപ്പാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. 800 കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയില്‍ ആക്രമണം നടത്താന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് ശൗര്യ. വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ എളുപ്പവുമാണ്.

ടാര്‍ഗെറ്റിലേക്ക് അടുക്കുംതോറും ഹൈപര്‍ സോണിക് വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ ശൗര്യ മിസൈലിനു സാധിക്കുമെന്നത് വലിയ നേട്ടമാണ്. നിലവിലുള്ള മറ്റു മിസൈലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ശൗര്യയുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞതും പ്രഹരശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കും ശൗര്യ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളില്‍ വിന്യസിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.

മുങ്ങിക്കപ്പൽ തകര്‍ക്കാന്‍ 'സ്മാര്‍ട്' ടോര്‍പിഡോ

ദൂരെയുള്ള മുങ്ങിക്കപ്പലുകളെ തകര്‍ക്കുന്നതിന് മിസൈല്‍ ഉപയോഗിച്ചു വിക്ഷേപിക്കുന്ന 'സ്മാര്‍ട്' ടോര്‍പിഡോയുടെ പരീക്ഷണവും ഇന്ത്യ വിജയകരമായി നടത്തി. മിസൈലുകളുടെ ശേഷി കൂടി ചേരുന്നതോടെ, ടോര്‍പിഡോയുടെ ദൂരപരിധി വര്‍ധിക്കും. ഡിആര്‍ഡിഒ വികസിപ്പിച്ച 'സ്മാര്‍ട്' സംവിധാനം ഒഡിഷ തീരത്തെ വീലര്‍ ദ്വീപില്‍നിന്നാണു വിക്ഷേപിച്ചത്.

ശബ്ദാതീത വേഗത്തില്‍ പായും 'രുദ്രം'

ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വലിയ നേട്ടമായിരുന്നു വ്യോമസേന വെള്ളിയാഴ്ച പരീക്ഷിച്ച രുദ്രം-1. വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉയരത്തിന് അനുസരിച്ച് 100 മുതല്‍ 250 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ ദൂരത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ച് ശത്രുവിന്റെ റഡാറിനെയും മറ്റ് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളേയും തകര്‍ക്കാനും രുദ്രത്തിന് സാധിക്കും. വിക്ഷേപിച്ചതിനു ശേഷവും ലക്ഷ്യം മാറ്റാന്‍ കഴിവുള്ള മിസൈലാണ് രുദ്രം-1. ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധ ജെറ്റ് വിമാനം സുഖോയ്-30ല്‍ നിന്നാണ് രുദ്രം വിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

വായു-ഉപരിതല ആന്റി റേഡിയഷന്‍ മിസൈലായ രുദ്രം, 100 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ അകലെയുള്ള റേഡിയോ ഫ്രീക്വന്‍സികള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശത്രുവിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ തകര്‍ക്കും. 2017ല്‍ യുഎസ് നേവി വികസിപ്പിച്ച എജിഎം-88ഇ മിസൈലിനോടാണ് രുദ്രത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. മിസൈല്‍ വിക്ഷേപിച്ച ശേഷം ശത്രുസൈന്യം റഡാര്‍ ഓഫാക്കിയാലും മിസൈലിന് അതു കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

റുസ്തം2, 16,000 അടി ഉയരെ പരീക്ഷണ പറക്കല്‍

ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പരാജയങ്ങളെ മറികടന്ന് പുതിയ റുസ്തം-2 ഡ്രോണും ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച റുസ്തം- 2 ഡ്രോണിന്റെ ആദ്യ രൂപമാണ് കര്‍ണാടകയിലെ ചിത്രദുര്‍ഗയില്‍ ഡിആര്‍ഡിഒ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. 16000 അടി ഉയരത്തില്‍ എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഡ്രോണ്‍ പറന്നു. 2020 അവസാനത്തോടെ ഡ്രോണിന്റെ ശേഷി 26,000 അടി ഉയരത്തില്‍ 18 മണിക്കൂര്‍ എന്നായി ഉയര്‍ത്താമെന്നാണു കരുതുന്നത്.

