മുന്നാക്കക്കാരിലെ പിന്നാക്കക്കാർക്ക് സർക്കാർ ജോലിയിൽ സംവരണം; മന്ത്രിസഭ പരിഗണിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുന്നാക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കു സർക്കാർ ജോലികളിൽ 10% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പിഎസ്‌സി നിർദേശങ്ങൾ അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗം പരിഗണിച്ചേക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ പിഎസ്‌സി നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. മന്ത്രിസഭ അനുകൂല തീരുമാനമെടുത്താൽ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തീയതിയടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി വിജ്ഞാപനമിറങ്ങും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർദേശം. സർക്കാർ ജോലികളിൽ മുന്നാക്കക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കു 10% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശം പിഎസ്‌സി യോഗം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഭേദഗതി സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നതോടെ സർക്കാർ ജോലിക്കും സാമ്പത്തിക സംവരണം നിലവിൽ വരും.

ഓപ്പൺ ക്വോട്ടയിലെ ഒഴിവിൽനിന്നു 10 ശതമാനമാണ് സംവരണത്തിനു നീക്കി വയ്ക്കുക. മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനം ഉള്ളവർക്കു സംവരണത്തിന് അർഹത ഉണ്ടാകും. സംവരണം നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ കേരള സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു പിഎസ്‌സി നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

2020 ജനുവരി ഒന്നിനാണു മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് 10% സംവരണം നൽകാനുള്ള ശുപാര്‍ശ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചത്. ഇതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ.ശ്രീധരൻനായർ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകളാണ് ചില ഭേദഗതികളോടെ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത്.

English Summary: Kerala Govt to approve PSC's recommendation of reservation for economically weaker section in general category