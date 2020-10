മോദി സർക്കാരിൽ ബിജെപി ഇതര മന്ത്രിയായി ഒരാൾ മാത്രം; ചേരാതെ നിതീഷിന്റെ ജെഡിയു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (എൽജെപി) നേതാവ് റാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെ മരണത്തോടെ ഇനി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ബിജെപി ഇതര അംഗമായുള്ളതു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആർപിഐ) രാംദാസ് അഠാവ്‌ലെ മാത്രം. എൻഡിഎയുടെ മറ്റു ഘടകകക്ഷികളാരും തന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇല്ല. സാമൂഹിക നീതി, ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹമന്ത്രിയാണ് അഠാവ്‌ലെ.

രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ 2019ൽ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ശിവസേനയുടെ അരവിന്ദ് സാവന്ത്, ശിരോമണി അകാലിദളിന്റെ ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ, എൽജെപിയുടെ റാം വിലാസ് പാസ്വാൻ എന്നിവരായിരുന്നു മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര വിഷയത്തിൽ ശിവസേന 2019ൽത്തന്നെ എൻഡിഎ വിട്ടു. കർഷക ബില്ലുകളുടെ പേരിൽ അടുത്തിടെയാണു ശിരോമണി അകാലിദൾ സഖ്യം വിട്ടത്. എൻഡിഎയിലെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ ജെഡിയു കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയുമാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെക്കൂടാതെ ആകെ 57 മന്ത്രിമാരാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉള്ളത്. 24 ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള 9 സഹമന്ത്രിമാരും 24 സഹമന്ത്രിമാരുമാണ് 2019 മേയ് 30ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി ചുമതലയേറ്റത്. അരവിന്ദ് സാവന്ത്, ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ എന്നിവരുടെ രാജിയും പാസ്വാന്റെ മരണത്തോടും കൂടി ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം 21 ആയി കുറഞ്ഞു.

റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി സുരേഷ് അംഗദിയുടെ മരണത്തോടെ സഹമന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം 23 ആയി. പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ലോക്സഭാംഗങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിന്റെ 15 ശതമാനത്തിൽ കൂടരുതെന്നാണു ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നത്. ലോക്സഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 543 ആയതിനാൽ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ 80 അംഗങ്ങളെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം.

English Summary: After Ram Vilas Paswan's Death, Only 1 NDA Ally Left In Modi Government