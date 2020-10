സംവിധായകൻ രാകേഷ് റോഷനെ വെടിവച്ച കേസ്: പരോളിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതി പിടിയിൽ

താനെ ∙ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമ സംവിധായകനും ബോളിവുഡ് താരം ഹൃത്വിക് റോഷന്റെ പിതാവുമായ രാകേഷ് റോഷനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെ പരോളിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങിയ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി 3 മാസങ്ങൾക്കുശേഷം പിടിയിൽ. 2000ൽ രാകേഷ് റോഷനെ ആക്രമിച്ച കേസിലാണ് ഷാർപ് ഷൂട്ടർ കൂടിയായ സുനിൽ വി.ഗെയ്ക്‌വാദ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയിൽനിന്നാണു പിടിച്ചത്.

മാസങ്ങൾ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനുശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9 മണിയോടെ താനെ കൽവയിൽനിന്നാണു പ്രതി വലയിലായത്. പ്രദേശത്തേക്കു ഗെയ്‍ക്‌വാദ് വരുമെന്ന രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് സെൻട്രൽ ക്രൈം യൂണിറ്റിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ അനിൽ ഹോൺറാവു പറഞ്ഞു. 11 കൊലക്കേസുകളിൽ പ്രതിയാണിയാൾ. വധശ്രമത്തിന് ഏഴു കേസുകളും നിലവിലുണ്ട്.



2000 ജനുവരിയിലാണു മുംബൈയിൽ രാകേഷ് റോഷനു നേരെ വെടിവയ്പുണ്ടായത്. സാന്റാ ക്രൂസിലെ ഓഫിസിന് സമീപം സംവിധായകനെതിരെ 6 റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തു. രാകേഷ് റോഷന് വെടിയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്, കോയി മിൽഗയ, കഹോനാ പ്യാർ ഹേ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനാണ് രാകേഷ്.



ഒരു കൊലക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിച്ച ഗെയ്‌ക്‌വാദ് നാസിക് സെൻട്രൽ ജയിലിലായിരുന്നു. ഈ വർഷം ജൂണിൽ 28 ദിവസത്തെ പരോൾ ലഭിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി. പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയി. 1999, 2000 വർഷങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. അലി ബുദേഷ്, സുഭാഷ് സിങ് താക്കൂർ എന്നിവരുടെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളോടു ചേർന്നും പ്രവർത്തിച്ചു. നാസിക്കിൽ മോഷണക്കേസിലും പൊലീസുകാർക്കുനേരെ വെടിവച്ച കേസിലും ഗെയ്‍ക്‌വാദ് പ്രതിയാണ്.



English Summary: Sharpshooter On The Run, Who Had Shot At Bollywood Director Rakesh Roshan, Arrested In Thane