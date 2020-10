‘പോരാളികളിലെ’ ചുവപ്പിന്റെ മാലാഖ; ആരാണ് യഥാർഥ നീതു ജോൺസൺ? കണ്ടെത്തിയോ?

2020 ഓഗസ്റ്റ് 23നാണ് തൃശൂർ, വടക്കാഞ്ചേരി എംഎൽഎ അനിൽ അക്കര ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബ‌ുക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടത്. ‘അനിൽ അക്കരയ്ക്കുള്ള പ്ലസ്‌ ടു വിദ്യാർഥിനിയുടെ കത്ത്‌ വൈറൽ ആകുന്നു’ എന്നായിരുന്നു തലക്കെട്ട്. ഇതേ പോസ്റ്റിൽത്തന്നെ ‘#മകളെമോൾക്ക്സ്വന്തംവീട്ഈസഹോദരൻഉറപ്പാക്കും’ എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗോടെ എംഎൽഎയുടെ മറുപടിയുമുണ്ടായിരുന്നു. എംഎൽഎ പോസ്റ്റിടുന്നതിനും മുന്‍പുതന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു നീതു ജോൺസൻ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിലുള്ള ആ കത്ത്. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിനിപ്പുറം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സൈബർ ക്യാംപെയ്നുകളിലൊന്നായി അതു മാറുകയായിരുന്നു.

കത്തിന്റെ ഉറവിടത്തിന്റെ പേരിൽ ഇടതു–വലതു മുന്നണികൾ സൈബർ ലോകത്ത് ഏറ്റുമുട്ടി. ഒരു വ്യാജനിർമിതി എങ്ങനെ പ്രതിയോഗിക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നതിന്റെ കൃത്യമായ ഉദാഹരണമായിരുന്നു നീതുവിന്റെ പേരിലുള്ള കത്ത്. സത്യത്തിൽ ആരാണ് നീതു ജോൺസൻ? കത്തിനു പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യമെന്താണ്? ഇത്തരമൊരു സൈബർ നിർമിതി എങ്ങനെയാണ് ജനമനസ്സുകളെ യാഥാർഥ്യം അറിയുന്നതിൽനിന്നു വിലക്കുന്നത്? കത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സൈബർ സെല്ലിനുള്ള പരിമിതികൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഒരന്വേഷണം.

അനിൽ അക്കരയ്ക്ക് നീതു എഴുതിയ കത്തിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവയാണ് (സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ എംഎൽഎയുടെ പോസ്റ്റ് പൂർണമായി വായിക്കാം)

1) വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ മങ്കര എന്ന സ്ഥലത്താണ് നീതു ജോൺസന്റെ വീട്.

2) നിലവിൽ വടക്കാഞ്ചേരി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ്‌ ടു വിദ്യാർഥിനിയാണ്

3) വീട്ടിൽ അമ്മയും ഒരനിയത്തിയുമാണുള്ളത്‌. പപ്പ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ മരിച്ചു പോയി. കുടുംബം ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്‌, നഗരസഭാ പുറമ്പോക്കിൽ വെച്ചുകെട്ടിയ ഒരു ഒറ്റമുറി വീട്ടിലാണ്. ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലെ അമ്മയുടെ ജോലിയാണു ആകെയുള്ള വരുമാനം.

4) നീതുവിന്റെ വാർഡ് കൗൺസിലർ സൈറാബാനു ഇടപെട്ട്‌ ലൈഫ്‌ മിഷനിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ അവരെയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

‘സർ, എന്തു രാഷ്ട്രീയം വേണമെങ്കിലും കളിച്ചുകൊള്ളൂ, പക്ഷേ അത്‌ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവങ്ങളുടെ വീടെന്ന സ്വപ്നം ചവിട്ടിയരച്ചുകൊണ്ടാകരുത്‌. ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവങ്ങളുടെ നിസ്സഹായതയും ഒരു വീടിനോടുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹവും മനസിലാക്കി സർ, ആ ഫ്ലാറ്റ്‌ പണി മുടക്കുന്നതിൽനിന്നും പിന്മാറുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ’– നീതുവിന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നു. കത്ത് ഒരു സൈബർ ആക്രമണത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്കു മാറിയതോടെയാണ് ഇതിനെതിരെ അനിൽ അക്കര രംഗത്തുവന്നത്.

പെൺകുട്ടിക്കുള്ള എംഎൽഎയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘മകളെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട് നഷ്ടപെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമല്ല. നിങ്ങളെപ്പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പിനെതിരായ പോരാട്ടമാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് നഷ്ടപെടില്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ സുരക്ഷ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. 20 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് 4.5 കോടി പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് നിർമിതി നടക്കും? എന്തായാലും മോൾക്ക് ചേട്ടൻ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഞാൻ ഇനി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീടുണ്ടാക്കിത്തരും. അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഇതേ വരെ നിങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്നു വിളിക്കണം. എന്റെ ഫോൺ 9387103701, 9387103702. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ മോളുടെ കത്തിലുള്ള ഷഹറാഭാനു ടീച്ചറുമായി സംസാരിച്ചു. നിങ്ങളെ ബന്ധപെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടിയില്ലായെന്നു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നു വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്...’

ഇനി കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാഥാർഥ്യങ്ങൾ: വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ മങ്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് നഗരസഭാ പുറമ്പോക്കിൽ വച്ചുകെട്ടിയ ഒരു ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ, വടക്കാഞ്ചേരി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ്‌ ടു വിദ്യാർഥിനിയായ നീതു എന്ന പെൺകുട്ടി താമസിക്കുന്നുണോ? അവർക്ക് സൈറാബാനു ഇടപെട്ട് ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ വീട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സൈറാബാനുവും അനിലും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ നൽകിയ വിശദീകരണം ഇവയായിരുന്നു:

കത്തിൽ പറയുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെത്തി പ്രദേശത്തെ കൗൺസിലർ സിന്ധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്ലസ് ടുവിന് അങ്ങനെയൊരു വിദ്യാർഥിനി അവിടെ പഠിക്കുന്നില്ലായെന്നു കണ്ടെത്തി. ലൈഫ്‌ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയിൽ നീതുവിന്റെ കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നതായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം. ഇതിനെപ്പറ്റി നഗരസഭയിൽ എംഎൽഎ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക സംസ്ഥാന ലൈഫ് മിഷൻ ഇതുവരെ തയാറാക്കിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി! പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽതന്നെ നുണയാണെന്നു തെളിയുന്ന ഒരു കത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിവാദം പക്ഷേ അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല. അതിനു മുൻപ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ എന്തുകൊണ്ട് അനിൽ അക്കരയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സൈബർ ആക്രമണം ശക്തമായി എന്നതും പരിശോധിക്കണം.

എന്താണ് ലൈഫ് പദ്ധതി?

2016ൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സമ്പൂർണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാപദ്ധതി (ലൈഫ്) പ്രകാരം, 5 വര്‍ഷത്തിനകം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭൂരഹിതര്‍ക്കും ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതര്‍ക്കും വീടുനിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തവര്‍ക്കും നിലവിലുള്ള പാര്‍പ്പിടം വാസയോഗ്യമല്ലാത്തവര്‍ക്കും സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ പാര്‍പ്പിട സംവിധാനം ഒരുക്കി നല്‍കുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം (പദ്ധതി വിശദാംശത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

എന്താണ് ലൈഫ് പദ്ധതി വിവാദം?

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂരഹിതർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് നിർമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരേതര ഏജൻസികളുടെ പങ്കാളിത്തവും പദ്ധതിക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് യുഎഇയുടെ സന്നദ്ധസംഘടനയായ റെഡ് ക്രസന്റ് സഹായവുമായി മുന്നോട്ടുവരുന്നത്. യുഎഇയിൽനിന്നു നേരിട്ടു ധനസസഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു നിയമതടസ്സങ്ങൾ ഉള്ളതു കൊണ്ടാണു റെഡ് ക്രസന്റുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വിശദീകരണം.

പദ്ധതി പ്രകാരം ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം നിർമാണം ഉൾപ്പെടെ 21 കോടി ചെലവിൽ നിർവഹിക്കാമെന്നായിരുന്നു റെഡ് ക്രസന്റ് വാഗ്ദാനം. സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്ന രൂപരേഖ അനുസരിച്ച് ഇതിനായുള്ള കരാർ നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പക്ഷേ റെഡ് ക്രസന്റിനായിരുന്നു. യൂണിടാക് എന്ന കമ്പനിക്കായിരുന്നു കരാർ. വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ 2.17 ഏക്കറിൽ ആറു നിലകളിലായി 140 ഫ്ലാറ്റ് നിർമിക്കുന്നതിന് റെഡ് ക്രസന്റുമായി സർക്കാർ ധാരണയിലെത്തിയത് ജൂലൈ 11ന്.

സ്വപ്‌ന സുരേഷ്

അതിനിടെ, സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിയിലായ മുൻ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ട ഒരു തുകയുടെ ഉറവിടം എൻഐഎ അന്വേഷിക്കുന്നു. യൂണിടാക്ക് കമ്പനി റെഡ് ക്രസന്റിന് കോഴ നൽകിയതിനാലാണ് അവർക്ക് കരാർ ലഭിച്ചതെന്നും ആ കോഴയുടെ ഒരു പങ്കാണ് തന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ ഒരു കോടി രൂപയെന്നും സ്വപ്ന എൻഐഎയ്ക്കു മൊഴി നൽകിയതോടെയാണ് വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. പദ്ധതി കമ്മിഷൻ തുകയിൽനിന്ന് യുഎഇ കോൺസൽ ജനറലാണ് ഒരു കോടി രൂപ സമ്മാനമായി നൽകിയതെന്നും സ്വപ്ന മൊഴി നൽകി. പദ്ധതിയുടെ നിർമാണ കരാർ ലഭിക്കാൻ 4.25 കോടി രൂപ കമ്മിഷൻ നൽകേണ്ടി വന്നതായി യൂണിടാക് പ്രതിനിധികളും എഐഎയ്ക്കും ഇഡിയ്ക്കും മൊഴി നൽകി.

സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി സന്ദീപ് നായർക്ക് 75 ലക്ഷം രൂപയും കമ്മിഷനായി ലഭിച്ചെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു മേൽനോട്ട ചുമതലയില്ലാത്ത ഈ നിർമാണ കരാറിൽ ഇടനിലക്കാരെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇവർക്ക് കമ്മിഷൻ. എന്നാൽ കമ്മിഷൻ ഒരു കോടിയല്ല നാലരക്കോടിയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോ.ടി.എം.തോമസ് ഐസക് ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത കൈരളി ചാനൽ ചർച്ചയിൽ അവതാരകൻ ജോൺബ്രിട്ടാസ് വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ വിവാദം ചൂടുപിടിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടിയായ ബ്രിട്ടാസിനും കമ്മിഷനെപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്നെന്നായിരുന്നു വിവാദം.

വിവാദം എത്തിനിന്നത്..?

ഡിജിപി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിന് സെപ്റ്റംബർ 24ന് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. ലൈഫ് മിഷനും റെഡ് ക്രസന്റുമായുള്ള കരാർ, യുണിടാക് കമ്പനി കരാറിൽ എങ്ങനെ എത്തി, കമ്മിഷനായി എത്ര തുക നൽകി, കരാറിൽ വിദേശ നാണയ വിനിമയച്ചട്ടം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഫ്ലാറ്റ് നിർമിക്കുന്ന സ്ഥലം അതിനു യോജ്യമാണോ, കമ്പനിയിൽ നിന്നു നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ ധനവകുപ്പ് വീഴ്ച വരുത്തിയോ, കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കരാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ ഐടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്ക്, സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതികളുടെ ബന്ധം എന്നീ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വിജിലൻസ് പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണത്തിലെ സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് അനിൽ അക്കര നൽകിയ പരാതി ശരിവയ്ക്കും വിധമായിരുന്നു വിജിലൻസ് പരിഗണനയിൽ വന്ന വിഷയങ്ങൾ.

ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ നിർമാണം (ഫയൽ ചിത്രം: കടപ്പാട്: ഫെയ്‌സ്ബുക്)

എന്തുകൊണ്ട് അനിൽ അക്കര?

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ കേന്ദ്രാനുമതിയില്ലാതെ വിദേശസഹായം സ്വീകരിച്ചതിന് സെപ്റ്റംബർ 25ന് സിബിഐ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ (എഫ്സിആർഎ) 35–ാം വകുപ്പും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റവും ചുമത്തിയാണ് അന്വേഷണം. അതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിജിലൻസ് കേസ് ഫലത്തിൽ അപ്രസക്തമായി. വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി ക്രമക്കേടിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് 9ന് ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകിയത് അനിൽ അക്കരയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സിബിഐ കേസെടുത്തത്.

സിബിഐയുടെ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കോടതി തയാറായില്ല. സിബിഐ അന്വേഷണം തുടരാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതും സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായി. ഇതിനിടെ ലൈഫ് മിഷൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വൈസ് ചെയർമാനും മുൻ വടക്കാഞ്ചേരി എംഎൽഎയുമായ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീൻ, സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ സെപ്റ്റംബർ 20ന് വടക്കാഞ്ചേരി പൊലീസിലും അനിൽ അക്കര പരാതി നൽകി. റെഡ് ക്രസന്റിൽനിന്നു ലഭിച്ച 19 കോടിയിൽ 9 കോടി ഗൂഢാലോചന നടത്തി തട്ടിയെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു, ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം, സെപ്റ്റംബർ 26ന് നീതു ജോൺസന്റെ പേരിലുള്ള കത്ത് വീണ്ടും സൈബറിടങ്ങളിൽ തലപൊക്കിത്തുടങ്ങിയത്.

അനിൽ അക്കര എംഎൽഎ

ഇത്തവണ പക്ഷേ കത്തിനു പകരം ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു. ‘വൈറലായി പെൺകുട്ടിയുടെ കത്ത്’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ‘ചുവപ്പിന്റെ മാലാഖ’ എന്ന പേരിലുള്ള ഫെയ്സ്‌ബുക് അക്കൗണ്ട് തയാറാക്കിയ ആ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു വ്യാപക പ്രചാരണം. താഴെക്കാണുന്ന ചിത്രം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ചിത്രത്തോടൊപ്പമുള്ള ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോള്‍ എത്തിയത് https://www.facebook.com/ChuvappinteMalakha എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ. അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതാണ് (ചിത്രം കാണുക)

അതിനോടകം നീതു ജോൺസന്റെ പേരിലുള്ള കത്തുമായി സിപിഎം സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അനിൽ അക്കരയ്ക്കെതിരെ പ്രചാരണം ശക്തമായിത്തീർന്നിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രോളുകളും പോസ്റ്ററുകളും ചിത്രങ്ങളും കമന്റുകളും പോസ്റ്റുകളും വൻതോതിൽ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു. ‘അനിൽ അക്കരയ്ക്കുള്ള പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനിയുടെ കത്ത് വൈറലാകുന്നു’ എന്നതായിരുന്നു പോസ്റ്റുകളുടെയെല്ലാം തലക്കെട്ട്. വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ 140 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അർഹമായ വീട് അനിൽ ഇടപെട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയെന്നായിരുന്നു പ്രധാന വിമർശനം. ഡിവൈഎഫ്ഐ–സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരില്‍ പലയിടത്തും കുടിലുകൾ കെട്ടി പ്രത്യക്ഷ സമരപരിപാടികളും ആരംഭിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 27

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ വിശദീകരണവുമായി അനിൽ അക്കരയുടെ ഫെയ്സ്‌ബുക് ലൈവ്. ഫ്ലാറ്റ് നിർമിക്കുന്നതിനു യുഡിഎഫ് തടസ്സമൊന്നും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതിന്റെ സുരക്ഷ, രൂപരേഖ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും കമ്മിഷൻ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ചുമാണ് പരാതിപ്പെട്ടതെന്നും അനിൽ. ഭവന നിർമാണം എത്രയും വേഗം ലൈഫ് മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അവർക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്കു മാറും. മങ്കരയിൽ നീതു ജോൺസൺ എന്ന പെണ്‍കുട്ടി ഇല്ലെന്നും ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി വഴി കുട്ടിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്റെ വീട് സമ്മാനമായി നൽകുമെന്നും എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി. നീതുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള അവസാന ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി എങ്കേക്കാട് മങ്കര റോഡിൽ സൈറബാനു ടീച്ചറിനും രമ്യ ഹരിദാസ് എംപിക്കുമൊപ്പം സെപ്റ്റംബർ 29ന് കാത്തിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സെപ്റ്റംബർ 29

രാവിലെ 9 മുതൽ 11.30 വരെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും നീതു ജോൺസൻ വന്നില്ല. കുട്ടിയും അമ്മയും ഇനിയും ഏതു സമയത്തുവന്നാലും സഹായിക്കുമെന്നും വീടുവച്ചു നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞാണു അനിൽ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചത്. കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ എംഎൽഎ പൊലീസിലും പരാതി നൽകി. അതോടെ അനിൽ അക്കരയ്ക്കെതിരെ നടന്ന സിപിഎമ്മിന്റെ ക്യാപ്സൂൾ സൈബർ തന്ത്രം പാളിയെന്ന രീതിയിൽ യുഡിഎഫ് സൈബർ ക്യാംപുകളും സജീവമായി. എംഎൽഎയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളും ട്രോളുകളും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു.

എന്താണ് ക്യാപ്സൂൾ വിവാദം?

ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ തയാറാക്കി നൽകുമെന്നും അത് ഓരോ അണികളും കമന്റായി ഇട്ട് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ലൈവാകണമെന്നും സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജൻ നൽകിയ വാട്‌സാപ് സന്ദേശം നേരത്തേ ചോർന്നിരുന്നു. പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിലിട്ട രഹസ്യ സന്ദേശമാണു ചോർന്നത്. നേതാക്കളുടെ ഫെയ്സ്‌ബുക് പോസ്റ്റുകളില്‍ വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കമന്റുകൾ വരുന്നത് തടയണമെന്നാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച ജയരാജന്റെ വിശദീകരണം.

സെപ്റ്റംബർ 29 വൈകിട്ട്

അതുവരെ ‘അനിൽ അക്കരയ്ക്കുള്ള പ്ലസ്‌ ടു വിദ്യാർഥിനിയുടെ കത്ത്‌ വൈറൽ ആകുന്നു’ എന്നു പ്രചരിപ്പിച്ച പോസ്റ്റുകളെല്ലാം സിപിഎം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ‘അനിൽ അക്കര തന്നെ നീതു എന്ന പേരിൽ ഓഗസ്റ്റ് 23ന് എഴുതിയ കത്ത്’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയായി പിന്നീട് പ്രചാരണം. സിപിഎമ്മിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോലും എഡിറ്റിങ് നടത്തിയ പോസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പോസ്റ്റിലെ എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽതന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തം.

അപ്പോഴും അനിൽ അക്കര സ്വന്തമായി എഴുതിയ കത്താണെങ്കിൽ അത് അനിലിനെതിരെതന്നെ ഒരു മാസത്തിലേറെ സിപിഎം സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കുവച്ചതും ചർച്ചയാക്കിയതും എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കി. നീതു വ്യാജനിർമിതിയാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഗതി വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതാണെന്നതും വ്യക്തം. അതോടെ നീതുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ സൈബർ തന്ത്രങ്ങളിലേക്കും സൈബർ പോരാളികൾ കളംമാറ്റിച്ചവിട്ടി.

നീതുവിനെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ?

‘ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വടക്കാഞ്ചേരിക്കാർക്കു പറയാനുള്ളത്’ എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ തൃശൂർ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസ് ഓഗസ്റ്റ് 23ന് ഒരു വിഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഷംസാദ് ബീഗം എന്ന ഉമ്മയെ അനിൽ അക്കരയ്ക്ക് കാണേണ്ടേ, നീതുവിനെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ എന്നായി അടുത്ത പ്രചാരണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം മുഖപത്രം ഓഗസ്റ്റ് 26ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയും പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ വിഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഷംസാദ് ബീഗത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തിയായിരുന്നു അനിൽ അക്കര ഈ പരാതിക്കു മറുപടി നൽകിയത്. വിഡിയോയിലെ വിവരങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇതെന്നായിരുന്നു അടുത്ത സൈബർ പ്രചാരണം.

നീതുവിനെ ‘കണ്ടെത്തി’

നീതു ജോൺസന്റെ പേരിലുള്ള ‘ക്യാപ്സൂൾ തന്ത്രം’ പൊളിഞ്ഞതോടെയാണ് സെപ്റ്റംബർ 29നു വൈകിട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പുതിയ പോസ്റ്റെത്തുന്നത്. അനിൽ അക്കരയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം കെഎസ്‌യു നേതാവ് ശ്രീദേവ് സോമനാണ് നീതു ജോൺസന്റെ പേരിലുള്ള കത്ത് തയാറാക്കിയതെന്നായിരുന്നു സൈബർ പോരാളികളുടെ ‘കണ്ടെത്തൽ’. ശ്രീദേവിന്റെ ഫെയ്സ്‌ബുക് പ്രൊഫൈൽ ചിത്രങ്ങളും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു. സിപിഎം അനുകൂല സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വൈറലായ ആ പോസ്റ്റ് വായിക്കാം:

സെപ്റ്റംബർ 30

അനിൽ അക്കരയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ പരസ്പരം അറിയില്ലെന്ന് കൊല്ലം ശൂരനാട് സ്വദേശിയായ ശ്രീദേവിന്റെ മറുപടിയെത്തി. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ ആണ് വ്യാജപോസ്റ്റ് തയാറാക്കിയതെന്നു കാണിച്ച് ശ്രീദേവ് പൊലീസില്‍ പരാതിയും നൽകി. വിവിധ ജില്ലകളിൽ തന്റെ പേരിലുള്ള വ്യാജപോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങളും സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പരാതി. ഇതിനു പിന്നാലെ പ്രമുഖ സിപിഎം സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽനിന്നുൾപ്പെടെ ശ്രീദേവിനെതിരായ പോസ്റ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും പലരും ശ്രീദേവാണ് നീതുവെന്ന രീതിയിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലും കമന്റിട്ട് സജീവമാണ്.

ശൂരനാട് പൊലീസിൽ ശ്രീദേവ് നൽകിയ പരാതി

‘ഐഡി’ വച്ച് ആളെ കണ്ടെത്താമോ?

നീതുവിന്റെ കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 8943486644 എന്ന നമ്പറിലാണ് ഐഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്നു കണ്ടെത്തിയെന്നായിരുന്നു പോരാളികളുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ സൈബർ സെല്ലിനു പോലും ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ സഹായം വേണമെന്നിരിക്കെയാണ് നിസ്സാരമായി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം നമ്പർ കണ്ടെത്തിയെന്ന പ്രചാരണമുണ്ടായത്. ‘ട്രൂകോളർ’ ആപ്പിൽ സേർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീദേവിന്റെ പേരാണു വന്നതെന്നു പോലും ചിലർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ ശ്രീദേവിന്റെ നമ്പർ യഥാർഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റേതുതന്നെയാണ്. അഭിഭാഷകനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീദേവാകട്ടെ സ്വന്തം നമ്പർ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പോസ്റ്റിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ ആ നമ്പർ കിട്ടില്ലെന്നതാണു സത്യം.

നിലവിൽ ഒരു പോസ്റ്റിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം ഹൈടെക് സെൽ ശേഖരിക്കുന്നത് ഫെയ്സ്ബുക് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തികച്ചും നിയമപരമായ വഴികളിലൂടെയാണ്. വെബ്സൈറ്റിലെ ഓരോ പോസ്റ്റിന്റെയും വിവരം ഫെയ്‌സ്ബുക് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ് തയാറാക്കാനുപയോഗിച്ചതിന്റെ ഐപി അഡ്രസും ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഫെയ്സ്ബുക്കിനു സാധിക്കും. ഐഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാവശ്യമായ മൊബൈൽ നമ്പറോ ഇ–മെയിലോ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും. എന്നാൽ അത് നിയമപരമായല്ലാതെ കൈമാറാറില്ലെന്നു മാത്രം. ഫെയ്‌സ്ബുക് സെർവർ ലോഗിൽ ആക്സസുള്ള കമ്പനി പ്രതിനിധികൾക്കല്ലാതെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ വിവരം ഒരു കാരണവശാലും ലഭ്യമാകില്ല. പല രാജ്യങ്ങളിലും അതു പുറത്തു വിടണമെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നിയമപോരാട്ടം നടത്തി വിജയിക്കേണ്ടി വരും. കേരളത്തിൽ പക്ഷേ പല കേസുകളിലും സൈബർ സെല്ലിനെ ഫെയ്സ്‌ബുക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിവരം. അതുംപക്ഷേ സുദീർഘമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ മാത്രം.

വാട്‌സാപ് സന്ദേശ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകുമോ?

അതിശക്തമായ എൻക്രിപ്ഷൻ സംവിധാനത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ വാട്‌സാപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെയും ഉറവിടം കമ്പനിക്കു പോലും കണ്ടെത്തി നൽകാനാവില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ സമൂഹമാധ്യമവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന വാദത്തിലും വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും ഈ ഉറവിട പ്രശ്നം വലിയ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. വാട്‌സാപ്പിൽ മെസേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നയാളുടെ വിവരം (ഫസ്റ്റ് സെൻഡേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ) ഓരോ സന്ദേശത്തിനൊപ്പം എംബഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇതു സാധ്യമാകൂവെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മദ്രാസ് ഐഐടി പ്രഫസർ കാമകോടി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

വ്യാജവാർത്തകളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ 2019 ജൂലൈയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേശക ബോർഡിലെ അംഗം കൂടിയായ പ്രഫ. കാമകോടി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒന്നുകിൽ എല്ലാ മെസേജുകൾക്കൊപ്പവും ഒറിജിനേറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ ടാഗ് ചെയ്യണം. അതുവഴി സന്ദേശം അയച്ചതാരാണെ വിവരം ലഭിക്കുന്നയാൾക്കു മനസ്സിലാകും. അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിനു മാത്രം വായിക്കാനാകുന്ന വിധം ഒറിജിനേറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓരോ സന്ദേശത്തിലും ടാഗ് ചെയ്യണം. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതു നൽകുകയും വേണം.

എന്നാൽ ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയിലെ കടന്നുകയറ്റമാണെന്നാണ് വാട്‌സാപ് വാദം. സന്ദേശങ്ങളെ ‘ട്രേസ്’ ചെയ്യാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ എംബഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്സാപ് സംവിധാനത്തിൽ മൊത്തം അഴിച്ചുപണി നടത്തേണ്ടി വരും. വാട്‌സാപ് ഒരാൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾതന്നെ ഫോണിന്റെ മോഡൽ, ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, ബ്രൗസർ വിവരം, ഐപി അഡ്രസ്, മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്, ഫോൺ നമ്പർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം കമ്പനിക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് കോടതികളിലാണ് അവസാനിക്കുകയെന്നു മാത്രം.

നീതുവിനെ കണ്ടെത്താനാകുമോ?

140 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ഫ്ലാറ്റെന്ന സ്വപ്നമാണ് അനിൽ അക്കര തകർത്തതെന്ന സിപിഎം പ്രചാരണം ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ്. യൂണിടാക്ക് നിർമാണം നിർത്തിയതോടെ 350–ഓളം തൊഴിലാളികൾക്കാണു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു. വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഭവനരഹിതരുടെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ട് ദിനംപ്രതി സൈബർ ക്യാംപെയ്ൻ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി തകൃതിയാണ്. പുതിയ വിവാദങ്ങൾ വന്നതോടെ എല്ലാവരും നീതു ജോൺസനെ മറന്ന മട്ടാണ്.

തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ എംഎൽഎയാകട്ടെ നിയമത്തിന്റെ വഴി ഉൾപ്പെടെ തേടിയിരിക്കുന്നു. നീതുവിലെ കണ്ടെത്താൻ വടക്കാഞ്ചേരി പൊലീസ് യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് അനിലിന്റെ പരാതി. നീതുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തുണ്ടാക്കിയവനെയോ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹർജി നൽകാനാണു തീരുമാനം.

നീതുവിന്റെ പേരിൽ കത്തെഴുതിയ ആളെ കണ്ടെത്താനാകുമോ? സാധിക്കുമെന്നാണ് സൈബർ സെല്ലിന്റെ ഉത്തരം. നേരത്തേ വാട്‌സാപ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതികളെ അത്തരത്തിൽ പിടികൂടിയ ചരിത്രവും കേരള പൊലീസിനുണ്ട്. പക്ഷേ സമൂഹത്തെ അത്രയേറെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ മാത്രമേ പോകാനാകൂ, അത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ് പോസ്റ്റുകളുടെ ഉറവിടം തേടിയുള്ള യാത്ര. വാട്‌സാപ് ഹർത്താൽ കേസിൽ ഈ സന്ദേശം ഷെയർ ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും അതെവിടെനിന്നു ലഭിച്ചു എന്ന കാര്യം ചോദിച്ചു പിന്തുടർന്നു പോയും ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു പരിശോധിച്ചുമാണ് ഒടുവിൽ യഥാർഥ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. ‘സെൻസിറ്റിവ്’ പ്രശ്നമാകുന്നതിനാൽത്തന്നെ അവസാന ഉറവിടത്തിലെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയെന്നതാണു നടപടി. എന്നാൽ അതിക്രമങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുകയോ പ്രകോപനപരമോ അല്ലാത്തതിനാൽ നീതുവിന്റെ കത്തിന്റെ ഉറവിടം തേടി പൊലീസ് ഇത്രയേറെ ദൂരം പോകുമോയെന്നതാണു ചോദ്യം! അഥവാ പോകുകയാണെങ്കിൽത്തന്നെ ആയിരക്കണക്കിനു പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയും വരും!

ഓഗസ്റ്റ് 23ന് മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കും മുൻപേ അനിൽ അക്കര നീതുവിന്റെ പേരിലുള്ള കത്ത് സ്വന്തം ഫെയ്‌സ്ബുക് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ്. എന്നാൽ സിപിഎം സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 22നു തന്നെ ഈ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇവരെ കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു വഴി. അവർ പക്ഷേ വാട്‌സാപ്, ഷെയർ ചാറ്റ് എന്നിവ വഴി ലഭിച്ചതാണെന്നു പറഞ്ഞ് തലയൂരാൻ ശ്രമിച്ചാലും രക്ഷയില്ല. കൃത്യമായ ഉറവിടം പറയാനായില്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാം. എവിടെനിന്നു ലഭിച്ചുവെന്ന കാര്യം ഓർമയില്ല എന്നു പറഞ്ഞാലും അതു പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാനാകില്ലെന്നു ചുരുക്കം.

ഫെയ്സ്‌ബുക് പോസ്റ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു പോസ്റ്റ് അതേപടി മറ്റുള്ളവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ‘മെറ്റാഡേറ്റ’ ഉപയോഗിച്ച് യഥാർഥ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകും. എന്നാൽ അതിനിടെ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വകയായി എന്തെങ്കിലും എഴുതിച്ചേർക്കുകയോ കുത്തോ, കോമയോ ഇട്ടാൽ പോലും പിന്നീട് അവരുടെ മെറ്റാഡേറ്റയാണു ലഭിക്കുക. ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തയാൾ അതു ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതു പോസ്റ്റ് ചെയ്തവർ അതിന്റെ ‘യഥാർഥ’ സ്രഷ്ടാവായി മാറുമെന്നർഥം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ ‘നീതുമാർ’ ഇപ്പോഴും ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ തുടരുന്നുമുണ്ട്.

ചിലർക്ക് പോസ്റ്റ് മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നതാകും. ‘ചുവപ്പിന്റെ മാലാഖ’ പോലെ അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിനോടകം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ടാകും. അതോടെ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്നു ലഭിച്ച പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തയാൾക്കായിരിക്കും ക്രിയേറ്ററുടെ ‘പദവി’ ലഭിക്കുക, കേസാവുകയും ചെയ്യും. ഹത്രസിൽ പീഡനത്തിനിരയായി മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ യഥാർഥ ചിത്രം ഇപ്പോൾ പലരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി അത് ഷെയർ ചെയ്തയാൾ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ പോസ്റ്റിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ചു പോയി അവസാനം എത്തുന്നത് എവിടെയാണോ അയാൾക്കെതിരെ കേസ് ചുമത്താം. അയാൾക്ക് അതെവിടെനിന്നു ലഭിച്ചു എന്നു പറയാനായില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. ‘ചില പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈബർ നിയമം തെറ്റിക്കുകയാണെന്ന് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ പലരുടെയും അറിവില്ലായ്മ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണു നയിക്കുന്നത്...’ കേരള പൊലീസ് ഹൈടെക് സെല്ലിലെ മുതിർന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാക്കുകള്‍.

എല്ലാം ഒരു ‘മൂടൽമഞ്ഞ്’ പോലെ!

നീതുവിനെ കണ്ടെത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു സൈബർ ക്യാംപെയ്ൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും വിധം എത്രമാത്രം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാനാകുമെന്നും അതിനെ യാഥാർഥ്യം കൊണ്ടും നിയമം കൊണ്ടും എത്രമാത്രം പ്രതിരോധിക്കാനാകുമെന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒന്നാന്തരം പാഠപുസ്തകമാണ് നീതുവിന്റെ കത്ത്. ഒരു വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സത്യം തിരിച്ചറിയാനാകാതെ ജനമനസ്സുകളിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ മൂടൽമഞ്ഞ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൈബർ രീതിയാണിവിടെ നടപ്പാക്കിയത്. യാഥാർഥ്യം അതോടെ അപ്രാപ്യമാകുന്നു. ഒരുത്തരവും കിട്ടാതെ വിവാദം അവസാനിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് സൈബറിടത്തിലെ വ്യാജനിർമിതിക്കാരുടെ ലക്ഷ്യവും.

യാഥാർഥ്യമല്ലാത്തതും (delusion) സത്യത്തിനു വിരുദ്ധവുമായ (untruth) കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിവ് ഫാക്ടുകളായി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്ന രീതി കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ ശക്തമാണ്. പലരും അക്കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. യഥാർഥ വാർത്തകളേക്കാൾ വ്യാജവാർത്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ 70 ശതമാനത്തോളമാണു സാധ്യതയെന്ന് നേരത്തേ മാസച്യുസിറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ‘ഫാക്ട് ചെക്ക്’ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യാജ വാർത്തകളേക്കാൾ ഉപയോക്താക്കൾ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യാജവാർത്തകളാണെന്നും അവർ കണ്ടെത്തി. 2006–17 കാലഘട്ടത്തില്‍ 30 ലക്ഷം പേർ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഏകദേശം 1.26 ലക്ഷം വരുന്ന ട്വീറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചതായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു കണ്ടെത്തൽ.

റീട്വീറ്റിനു പിന്നിൽ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ നിയന്ത്രിത ‘ബോട്ടുകൾ’ അല്ലെന്നും മനുഷ്യരാണെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാജവാർത്തകൾ ഒറ്റയടിക്ക് 1000 മുതൽ ഒരു ലക്ഷം പേരിലേക്കു വരെയാണെത്തിയത്. എന്നാൽ അവയ്ക്കു പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തി പുറത്തുവന്ന ‘ഫാക്ട് ചെക്ക്’ വാർത്തകളെത്തിയതാകട്ടെ ആയിരത്തോളം പേരിലേക്കു മാത്രവും! അതിനോടകം സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ‘നാശനഷ്ടങ്ങൾ’ അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുമുണ്ടാകും. ഇതിൽനിന്നു തന്നെ വ്യക്തം വ്യാജനിർമിതികൾ സൈബറിടത്തിലും മനുഷ്യമനസ്സുകളിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്നത്. നീതുവിനെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്തിയാലും സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ഇത്തരം സൈബർ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇനിയും തുടരുമെന്നു ചുരുക്കം.

English Summary: The Curious Case of Neethu Johnson Who Wrote Letter Against MLA Anil Akkara and the Cyber Reality Behind That