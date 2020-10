ഭർത്താവ് തൊഴിച്ചു, ഗർഭം അലസി; ഒളിച്ചോടിയ യുവതിയുടെ മുടി മുറിച്ച്, ഉടുപ്പ് കീറി ഗ്രാമീണർ

ഇറ്റാനഗർ ∙ അഞ്ച് വർഷം നീണ്ട ദുരിതപൂർണമായ വൈവാഹിക ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനായി മറ്റൊരാൾക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ യുവതിയെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിച്ച് ഗ്രാമീണർ. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ചങ്‌ലാങ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. വിഡിയോ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 38 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തു. 9 സ്ത്രീകളടക്കം 15 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഭർത്താവും ഭർതൃമാതാവും യുവതിയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതി. ഒരു തവണ ഭർത്താവ് അടിവയറ്റിൽ തൊഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഗർഭം അലസി. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഗർഭവും അലസി. ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരത അതികഠിനമായപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ആശുപത്രിയിലും അഡ്മിറ്റ് ആയി. ആക്രമണം പതിവായിരുന്നു. ഭർതൃമാതാവ് എപ്പോഴും ഭർത്താവിനെയാണു പിന്തുണച്ചിരുന്നതെന്നും യുവതി ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

‘എന്റെ കുടുംബവും ഭർതൃ കുടുംബവും പലതവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കു മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ഞാൻ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ആൾക്കൊപ്പമാണ് ഒളിച്ചോടിയത്. എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാണ് അയാൾ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ഞാനതു നിരസിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീടു രക്ഷപ്പെടാമെന്നു ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ അസമിലെ ടിൻസുകിയയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടി’ – യുവതി പറഞ്ഞു.

വളരെ താമസിയാതെ തന്നെ ഭർതൃകുടുംബം ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ബന്ധം അംഗീകരിക്കാമെന്നും അരുണാചലിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്കു തിരികെ വരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും കുടുംബത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാമല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ യുവതി തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 25നാണ് ഇവർ ചങ്‌ലാങ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയത്. അന്ന് രാത്രിയിൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ യുവതിയെ വാഹനത്തിൽനിന്നു വലിച്ചിറക്കി വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചുകീറി ശാപവാക്കുകൾ ചൊരിഞ്ഞു.

തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കി, മുടി മുറിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ മാറിമാറിയാണ് യുവതിയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്കൂടി വലിച്ചുകീറിയത്. നാണക്കേടിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച് ഓടിയ അവരെ പിന്തുടർന്ന് എല്ലാം വിഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചു. ഒരു സ്കൂളിൽ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ യുവതിയെ നിർബന്ധിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരെ അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും നൽകിയില്ല. ഇപ്പോൾ ആ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

യുവതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, ഇവർക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ യുവാവിനും മര്‍ദനമേറ്റു. യുവതി സമുദായത്തിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയെന്നാണു ഗ്രാമീണർ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിനുശേഷം ഗ്രാമീണർ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ യോഗം ചേർന്നെങ്കിലും യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചില്ല. യുവതിയെ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കാനും കുടെയുണ്ടായിരുന്ന പുരുഷനോട് അവരുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും അവസാനിപ്പിക്കാനും നിർദേശിച്ചു. യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസധനമായി മുത്തച്ഛന് 40,000 രൂപ നൽകാനും തീരുമാനമായി.

