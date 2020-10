ബിഹാറിൽ യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു, മകനൊപ്പം നദിയിൽ തള്ളി; 5 വയസുകാരൻ മരിച്ചു

പട്ന∙ ബിഹാറിൽ യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ ശേഷം മകനൊപ്പം നദിയിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തി. ബിഹാറിലെ ബുക്സാർ ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം. നാട്ടുകാർ എത്തി യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ മകൻ മരിച്ചു.

ബാങ്കിലേക്കു പോകുംവഴി അഞ്ചാറു പേർ ചേർന്ന് തന്നെയും മകനെയും വളഞ്ഞെന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.

യുവതിയുടെ അലർച്ച കേട്ടാണ് നാട്ടുകാർ ഓടി വന്നത്. എന്നാൽ മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതായും എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മകന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Bihar: Woman gangraped, thrown into river with 5-year-old son in Buxar