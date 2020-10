വിശ്വാസം തെളിയിക്കാൻ കൂട്ടംകൂടണമെന്ന് ഒരു ദൈവവും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല: ഹർഷവർധൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ആഘോഷങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ. ഹർഷവർധൻ. ഉത്സവങ്ങൾ ആഡംബരമാക്കണമെന്ന് ഒരു ദൈവമോ മതമോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ആഷോഷപരിപാടികളെല്ലാം വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിയുള്ളവയായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രതിവാര സമൂഹമാധ്യമ പരിപാടിയായ ഞായർ സംവാദത്തിന്റെ അഞ്ചാം പതിപ്പിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമോ മതമോ തെളിയിക്കാനായി കൂട്ടം ചേർന്ന് ആഡംബരമാക്കണമെന്ന് ഒരു ദൈവവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാകും പോകുക. ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനമെന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. വൈറസിനെ തുരത്തി മാനവിതയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് നമ്മുടെ മതം. ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ മതം’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലും ഈർപ്പം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലും വൈറസ് മികച്ച രീതിയിൽ വളരും. ശൈത്യം, ശ്വസന രോഗകാരികളായ വൈറസുകളുടെ വ്യാപനം എന്നിവ വർധിക്കുമെന്നതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്ത് കൊറോണ വൈറസ് പകരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.



രണ്ട് പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും കോവിഡ്-19 വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനുള്ള മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങളെ നിർണയിക്കുകയെന്നും ഹർഷവർധൻ വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിൽപരമായ അപകടസാധ്യത, വൈറസ് ബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത, രോഗം മാരകമാകാനുള്ള സാധ്യത, മരണനിരക്ക് എന്നിവ പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആയിരിക്കും. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് യുവാക്കൾക്കും തൊഴിലാളിവർഗത്തിനും മുൻഗണന നൽകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു.



നിലവിൽ, ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള കോവിഡ്-19 വാക്സീനുകൾ 2 ഡോസും 3 ഡോസും നൽകേണ്ട വാക്സീനുകളാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഭാരത് ബയോടെക് എന്നിവയുടെ വാക്സീനുകൾ 2 ഡോസുകളും, കാഡില ഹെൽത്ത് കെയർ വാക്സീൻ 3 ഡോസുകളും നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത കോവിഡ്-19 വാക്സീനുകൾ പരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള സാധ്യത വിലയിരുത്താൻ സർക്കാർ തയാറാണെന്നും കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ മറ്റ് കോവിഡ് വാക്സീനുകളുടെ ആവശ്യകത പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരമാവധി ജനങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഒന്നിലധികം വാക്സീൻ പങ്കാളികളെ സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതായും ഹർഷവർധൻ പറഞ്ഞു.



English Summary : "No Religion, God Says Put Lives At Risk For Festivals": Health Minister