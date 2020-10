ഞങ്ങള്‍ എത്തരുതെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു: യുപി പൊലീസിനെതിരെ ഇടത് എംപിമാര്‍

ലക്നൗ∙ ഹത്രസ് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ശ്രമം യുപി പൊലീസ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി ഇടത് എംപിമാർ. സംഘം എത്തരുതെന്ന് പൊലീസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നായിരുന്നു പൊലീസ് കാരണം പറഞ്ഞിരുന്നത്.

എന്നാൽ യാത്ര സംബന്ധിച്ച് കുടുംബത്തിന് യാതൊരു ഒരു വിവരവും നൽകിയില്ലെന്നും യുപി പൊലീസ് രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചെന്നും ഇടത് എംപിമാർ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഹത്രസ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ലക്നൗ യാത്ര അധികാരികള്‍ വൈകിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപണം.

ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ചിനുമുമ്പാകെ തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകുന്നതിനായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പുറപ്പെടാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യാത്ര ഇതുവരെ നടന്നില്ല. ഇനി പുറപ്പെടുന്നില്ലെന്നും രാത്രിയാത്രയില്‍ ഭയമുണ്ടെന്നും കുടുംബം മജിസ്ട്രേട്ടിനെ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ലക്നൗവിലേക്ക് തിരിക്കാനാണ് മജിസ്ട്രേറ്റുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ തീരുമാനം.

