കോട്ടയം ∙ പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുനല്‍കില്ലെന്ന് മാണി സി.കാപ്പന്‍ എംഎൽഎ. ജയിച്ച സീറ്റ് വീട്ടുനല്‍കേണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്‍റെ തീരുമാനം. ഇപ്പോള്‍ കെ.എം.മാണിയല്ല എംഎൽഎ. അതുകൊണ്ട്, വൈകാരിക ബന്ധം പറഞ്ഞ് വരേണ്ട.

മാണിക്ക് പാലാ ഭാര്യയാണെങ്കില്‍ എനിക്ക് ചങ്കാണ്. പാലായ്ക്ക് പകരം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് എന്ന നിബന്ധന അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും മാണി സി.കാപ്പന്‍ പറഞ്ഞു.



English Summary: No compromise in pala seat: Mani C Kappan