പീഡനക്കേസ് പ്രതി സ്ഥാനാർഥി; എതിർത്ത കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയ്ക്കു മർദനം- വിഡിയോ

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദിയോറയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് യോഗത്തില്‍ വനിത പ്രവര്‍ത്തകയ്ക്ക് മര്‍ദനം. പീഡനക്കേസ് പ്രതിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് നല്‍കിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് പ്രകോപനം. താരാ ദേവി യാദവ് എന്ന പ്രവർത്തകയ്ക്കു നേരെയാണു അക്രമമുണ്ടായത്. ഇവരെ മര്‍ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തായി.

ഒരു വശത്ത് ഹത്രസിലെ പെൺകുട്ടിക്കു നീതി ലഭിക്കാനായി വാദിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പീഡനക്കേസ് പ്രതിക്ക് പാർട്ടി ടിക്കറ്റ് നല്‍കുകയാണ്. ഇതു തെറ്റായ തീരുമാനമാണ്. ഇത്തരം നടപടികൾ പാർട്ടിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും– വാർത്താ ഏജൻ‌സിയായ എഎൻഐയോട് താരാ ദേവി പറഞ്ഞു.

താരയെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയവര്‍ക്കെതിരെ താര പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ദിയോറ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുകുന്ദ് ഭാസ്കർ എന്നയാളെയാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ മൂന്ന് വനിതാ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പരിപാടി നടക്കുന്ന ടൗൺഹാളിലേക്ക് എത്തി താര പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: "Party Ticket Being Given To Rapist": Congress Worker Thrashed In UP