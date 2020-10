‘അമ്മ അരികിലില്ലാതെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങും?; ഹത്രസിലെ ആ ചാരം പതിയെ പറന്നുയരും

ഇളംപച്ച നിറത്തിലുള്ള ചുമരുകളും നീലച്ചായം പൂശിയ വാതിലുകളുമുള്ള ഹത്രസിലെ വീട്ടിൽ ഒരു മാസം മുൻപു വരെ ചിത്രശലഭത്തെപ്പോലെ പാറിനടന്നിരുന്നു ആ പത്തൊൻപതുകാരി. എന്നും രാത്രി അവളും അമ്മയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആകാശത്തേക്കു കണ്ണുംനട്ടു കിടക്കും. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബാജ്റ വയലിനെ തലോടിയെത്തുന്ന കാറ്റിൽ അവർ പരസ്പരം ‌സ്നേഹവും സന്തോഷവും സ്വപ്നങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കും.

‘അമ്മ അരികിലില്ലാതെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണു ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുക’യെന്ന് അവൾ ഇടയ്ക്കു സങ്കടപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും ആ അമ്മയ്ക്കറിയില്ലായിരുന്നു, അവസാനമായി ഒരുമ്മ പോലും കൊടുക്കാനാകാതെ അവളെ ഭരണകൂടം തന്റെ കണ്മുന്നിലിട്ടു കത്തിച്ചുകളയുമെന്ന്... ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല, ലോകമനസ്സാക്ഷിയുടെതന്നെ നെഞ്ചിലെ കെടാത്ത നീറ്റലാണ് അവളിന്ന്. പെൺമക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഈ രാജ്യാന്തര ദിനം അവളെയോർക്കാതെ കടന്നു പോകുന്നതെങ്ങനെ?!

വളരെ ഭംഗിയായി തുന്നൽപ്പണി ചെയ്യാനറിയാവുന്ന മിടുക്കിയായിരുന്നു അവൾ. സഹോദരന്റെ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞു ജനിച്ചതിനു പിന്നാലെ അവൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഉടുപ്പുകൾ തയ്ച്ചെടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. വീട്ടിലെ പഴയ തുണികളിൽനിന്ന് ഒന്നൊന്നായി കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വിവാഹം ചെയ്തയച്ച രണ്ടു സഹോദരിമാർ ഏതാനും ആഴ്ച മുൻപ് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വീട്ടിലേക്കു വന്നിരുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം ആഘോഷമായിരുന്നു വീട്ടിൽ.

ആ കർഷക കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു മക്കളിൽ നാലാമത്തെയായിരുന്നു അവൾ. രണ്ടു സഹോദരന്മാരുമുണ്ട്. സഹോദരന് മൂന്നാമതും പെൺകുട്ടിയായപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ ചിലരെങ്കിലും പിറുപിറുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ അവളാണു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞത്– ‘നമ്മൾ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ വളര്‍ന്നതു പോലെ ഈ മൂന്നു കുരുന്നുകളും വളരുമല്ലോ വീട്ടിൽ... നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമെന്തായാലും തെറ്റിയില്ലല്ലോ...’ എല്ലാ സങ്കടത്തിനുമിടയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഊർജം നിറഞ്ഞ, തമാശ നിറഞ്ഞ അവളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു പലപ്പോഴും വിസ്മയത്തോടെയിരുന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാർ.

കുടുംബത്തിൽനിന്നു സ്കൂളിലേക്കു പോയ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയും അവളായിരുന്നു. ദേശീയപാത കടന്നു വേണമായിരുന്നു സ്കൂളിലേക്കു പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. നിരന്തരം കാറുകളും ട്രക്കുകളും ബസുകളും ചീറിപ്പായുന്ന ഹൈവേയുടെ ഓരത്ത് പകച്ചു നിൽക്കുക പതിവായിരുന്നു ആ കുരുന്ന്. പായുന്ന ചക്രങ്ങൾക്കിടയിൽ മകൾ പെട്ടുപോകുമോയെന്ന ആധിയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക്. ആ തിരക്കിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമോയെന്ന പേടിയുമുണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ അവൾ പഠനം നിർത്തി. അപ്പോഴും മകളെയോർത്തുള്ള ആധി മാത്രം അമ്മയെ വിട്ടു പോയിരുന്നില്ല. അതിനു കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു.

2001ൽ, പെൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് ഏതാനും നാൾ മുൻപ് അവളുടെ മുത്തശ്ശിയും ഗ്രാമത്തിലെ ഠാക്കൂർ വിഭാഗക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ‌പോത്തിനെ അഴിച്ചുവിട്ടത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് അയാൾ മുത്തശ്ശിയെ തല്ലുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പേരിൽ അയാൾക്ക് ഏതാനും ദിവസം ജയിലിലും കിടക്കേണ്ടി വന്നു. അയാളുടെ കൊച്ചുമകനാണ് ഇരുപതുകാരനായ സന്ദീപ്. അറുപതോളം കുടുംബങ്ങളുള്ള ഭൂൽ ഗാർഹിയെന്ന ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആകെ അഞ്ചു ദലിത് കുടുംബങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പെൺകുട്ടിയുടേത് അടക്കമുള്ള വാൽമീകി വിഭാഗക്കാരുടേതായിരുന്നു ആ അഞ്ചുവീടും. ശേഷിച്ചവരിൽ ഭൂരിപക്ഷമാകട്ടെ ഠാക്കൂർ വിഭാഗക്കാരും.

മുത്തച്ഛനിൽനിന്നു സന്ദീപിലേക്കും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള പക പടർന്നിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പെൺകുട്ടി പുറത്തു പോകുമ്പോഴെല്ലാം അയാൾ അതു പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ ചന്തയിലേക്കു പോയിരുന്ന അവൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തിരിച്ചുവന്നത് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെയായിരുന്നു. ദലിത് കുടുംബങ്ങൾക്കു നേരേ അത്രയേറെ പരസ്യമായിട്ടായിരുന്നു കളിയാക്കലും ആക്രമണങ്ങളുമെല്ലാം.

വിജനമായ വഴിത്താരകളിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്കു സഞ്ചരിക്കാൻ അവൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭയന്നു. സന്ദീപ് പരസ്യമായി പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം സഹോദരൻ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി, യാതൊരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ല. അവസാനം, ഭയം മൂലം ചന്തയിലേക്കു പോലും പോകാൻ അവൾ മടിച്ചതോടെ അവൾക്കുവേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് സഹോദരനായിരുന്നു.

വീട്ടിൽ കഠിനമായ ജോലികളൊന്നും അവളെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും സഹോദരന്റെ ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. വീടു വൃത്തിയാക്കലും ഇടയ്ക്ക് കന്നുകാലികൾക്കു പുല്ലരിയലുമായിരുന്നു ആകെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന ജോലി. വീട്ടിൽനിന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ദൂരമേയുള്ളൂ ആ ബാജ്‌റ വയലിലേക്ക്. സെപ്റ്റംബർ 14ന് രാവിലെ അമ്മയോടൊപ്പം പശുക്കൾക്ക് പുല്ലരിയാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. പക്ഷേ വയല്‍ച്ചെടികളുടെ മറവിൽ അവളെ കാത്തിരുന്നത് നാലു പേർ– ഠാക്കൂര്‍ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സന്ദീപ് (20), രവി (35), ലവ്‌കുശ് (23), രാമു (26). അമ്മയിൽനിന്ന് അൽപം മാറിയായിരുന്നു അവൾ പുല്ലരിഞ്ഞത്.

നാലു പേരും ആക്രമിച്ച് ചെടികൾക്കിടയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിനിടെ അവൾ കരഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ കാറ്റിൽ ആ കരച്ചിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതായി. കേൾവിക്കു ചെറിയ പ്രശ്നവും അമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാനും സമയം കഴിഞ്ഞ്, മകൾ നിന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അമ്മ കണ്ടതാകട്ടെ വയലിൽ വലിച്ചിഴച്ച പാടുകളും. അതിനു പിറകെ ഓടിച്ചെന്ന ആ അമ്മ കണ്ടത് ചോരയിൽ കുളിച്ച് പൂർണനഗ്നയായി ‌കിടക്കുന്ന മകളെയായിരുന്നു. ദുപ്പട്ട കൊണ്ട് അവളുടെ ശരീരം മറച്ച് അവർ അലറിക്കരഞ്ഞു. നിലവിളി കേട്ട് സഹോദരനും ഓടിയെത്തി. ശരീരത്തിലെ ഒരിഞ്ചു ഭാഗം പോലും അനക്കാനാകാതെ വേദനയാൽ ഞരങ്ങുകയായിരുന്നു അവൾ. അപ്പോഴും അവ്യക്തമായി അവൾ അമ്മയുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു– ‘സന്ദീപ്...’

പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് ഒ‍ടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. നട്ടെല്ല് തകർന്നു. വായിൽനിന്ന് അവ്യക്ത ശബ്ദം മാത്രം പുറത്തു വരുംവിധം നാവ് മുറിഞ്ഞിരുന്നു. ബോധരഹിതയായ അവളെ ആദ്യം സമീപത്തെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിലും വൈകിട്ട് നാലോടെ അലിഗഡ് ജെഎൻ മെഡിക്കൽ കോളജിലുമെത്തിച്ചു. ശരീരത്തിന്റെ ചലനശേഷി അപ്പോഴേക്കും നഷ്ടമായിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയുടെയും സഹോദരന്റെയും മൊഴി പ്രകാരം പൊലീസ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, അതും പല തവണ കേണപേക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം.

നാവ് മുറിഞ്ഞതിനാൽ സെപ്റ്റംബർ 22നാണ് അൽപമെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ അവൾക്കായത്. തന്നെ ആക്രമിച്ച നരാധമന്മാരുടെ പേര് ഓരോന്നായി പറഞ്ഞു. തുടർന്നു മാത്രമാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗം, വധശ്രമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ കൂടി ചേർക്കാൻ പൊലീസ് തയാറായതുതന്നെ. പിന്നാലെ, പ്രതികളായ നാലു പേരും അറസ്റ്റിലായി. ഇടയ്ക്കെപ്പോഴൊക്കെയോ ബോധം വന്നപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു വരുന്നതിനെപ്പറ്റിയും സഹോദരന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നതിനെപ്പറ്റിയുമെല്ലാം അമ്മയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. തന്നെയോർത്ത് സങ്കടപ്പെടല്ലേയെന്നും അമ്മ കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.

പക്ഷേ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നാൾക്കുനാൾ മോശമാവുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 28ന് ഡൽഹി സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പെൺകുട്ടിയെ മാറ്റി. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൂടിയേ ലോകത്ത് അവളുടെ ജീവൻ ബാക്കിനിന്നുള്ളൂ. 29നു രാവിലെ 6.55ന് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നട്ടെല്ലിനേറ്റ ഗുരുതരമായ ക്ഷതവും രക്തത്തിലെ അണുബാധയും തുടർന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതവുമായിരുന്നു മരണകാരണം. അവളുമായി അടുപ്പമുള്ളവർ മാത്രമല്ല, അതിനോടകം അവളെക്കുറിച്ച് വാർത്തകളിലൂടെയറിഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞ നിമിഷം.

എന്നാൽ ഹത്രസിലും ഭൂൽ ഗാർഹി ഗ്രാമത്തിലും അന്നേരം സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം മറിമറിയുകയായിരുന്നു. ഉന്നതരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഗ്രാമം പൊലീസ് വളഞ്ഞു. ഗ്രാമവാസികൾക്ക് വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലുമാകാത്ത അവസ്ഥ. മുക്കിലും മൂലയിലും പൊലീസ് കാവൽ. സെപ്റ്റംബർ 30നു പുലർച്ചെ രണ്ടേമുക്കാലോടെ സമീപത്തെ വയലില്‍നിന്നു തീയും പുകയും ഉയരുന്നതു കണ്ട ഗ്രാമീണർ കരുതിയത് വയലിനു തീപിടിച്ചെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ കൂടിനിന്ന പൊലീസുകാര്‍ക്കു നടുവിൽ മരണത്തിന്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചുവപ്പു തീജ്വാലകളുമായി ഒരു ചിത ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ കറുത്ത പുക ആകാശത്തേക്കു പേടിപ്പെടുത്തുംവിധം പടർന്നുയർന്നു. ഓടിയെത്തിയ ഗ്രാമീണരെ പൊലീസ് ആട്ടിപ്പായിച്ചു. എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്നു പോലും ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല.

പിന്നെയും രണ്ടു ദിവസം ഗ്രാമത്തിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടർന്നു. ഗ്രാമത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കു പോലും അനുമതി ലഭിച്ചത് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന്. മാധ്യമസംഘങ്ങളുടെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു. കൃത്യമായ അന്ത്യകർമങ്ങൾക്കു പോലും വീട്ടുകാരെ അനുവദിക്കാതെയാണ് അവളുടെ മൃതദേഹം പൊലീസ് കത്തിച്ചുകളഞ്ഞത്. അവസാനമായി മകളുടെ മുഖം കാണാനാകാതെപോയ ആ അമ്മയുടെ നിലവിളി ഇന്ത്യയുടെ നെഞ്ചിലെ കനലായി. അവളുടെ മൃതദേഹം എരിഞ്ഞടങ്ങിയ മണ്ണിൽ അവശേഷിച്ച ചാരത്തിൽനിന്നു പക്ഷേ പ്രതിഷേധം കത്തിപ്പടരുകയായിരുന്നു. ഹത്രസ് എന്ന, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആ ചെറുഗ്രാമം ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. പെൺകുട്ടിക്കു നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ജനം തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോൾ അണിയറയിൽ മറ്റൊരു തിരക്കഥയൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു.

ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഇനിയൊരു തെളിവെടുപ്പിനു പോലും ബാക്കിയില്ലാത്തവിധം എരിഞ്ഞമർന്നതിനു പിന്നാലെ ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ടെത്തി. പെൺകുട്ടി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. കഴുത്തില്‍ കുരുക്ക് മുറുക്കിയതിന്റെ അടയാളമുണ്ടായിരുന്നു. ദേഹത്ത് ബീജത്തിന്റെ അംശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാനായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പെൺകുട്ടിക്കും വീട്ടുകാർക്കുമെതിരെ പോസ്റ്റുകളിട്ടു, വിഡിയോകളും ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു.

അതിനിടെ കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനും സര്‍ക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തു. സമരം ശക്തമായതോടെ ഹത്രസ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയും ഡിവൈഎസ്‌പിയും ഉൾപ്പെടെ 5 പേരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. ആ നാളുകളിൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഠാക്കൂർ വിഭാഗത്തിലൊരാൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിങ്ങനെ– ‘ഇനി ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ എങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്തയയ്ക്കും. ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് അവൾ മലീമസമാക്കിയില്ലേ..?’

പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉന്നത വിഭാഗക്കാരെ പിന്താങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഭരണകൂടത്തിന്റെയും നടപടികൾ. അതില്‍ ആദ്യത്തേത് ജില്ലാ കലക്ടർ പ്രവീൺ ലസ്‌കറിന്റേതായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ വീട്ടിലെത്തിയ ഇയാൾ വീട്ടുകാരെ ഭാഷണിപ്പെടുത്തിയത് ‘മാധ്യമപ്രവർത്തകരില്‍ പകുതി പോയിക്കഴിഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളവർ നാളെ പോകും, പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ കാണൂ... മൊഴി മാറ്റണോ എന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്’ എന്നായിരുന്നു. പീഡനത്തിനിരയായില്ലെന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതായും മർദനമേറ്റെന്നായിരുന്നു മൊഴിയെന്നും എഡിജി പ്രശാന്ത് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പിന്നാലെ യുപി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സംഘത്തിന്റെ നിർദേശമെത്തി– ‘പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളെ നുണപരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കണം’. അതോടെ രാജ്യമെമ്പാടും വിവാദം ആളിക്കത്തി. സത്യം പറയാൻ പെൺകുട്ടി ജീവനോടെയോ, വീണ്ടുമൊരു തെളിവെടുപ്പിന് അവളുടെ ശരീരമോ ബാക്കിയില്ലാതായതോടെ ഭരണകൂടം കേസ് തേച്ചുമായ്ച്ചു കളയാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന വാദവും ശക്തമായി. പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കെത്തിയ കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും പൊലീസ് ബലംപ്രയോഗിച്ചു തടയുക കൂടി ചെയ്തതോടെ പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടി.

എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മറികടന്ന് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും വീട്ടിലെത്തി ആ അമ്മയെയും കുടുംബത്തെയും കണ്ടു. രാജ്യം മുഴുവൻ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിയും വൃന്ദ കാരാട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും വീട്ടിലെത്തി പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടു. രാജ്യമെമ്പാടും ഇപ്പോഴും അണഞ്ഞിട്ടില്ല അവളുടെ ചിതയിൽനിന്നുയർന്ന ആ പ്രതിഷേധജ്വാലകൾ.

ഇടയ്ക്കു വീശുന്ന കാറ്റിൽ അവളുറങ്ങുന്ന വയലിലെ ആ ചാരം പതിയെ പറന്നുയരും. ചെറുകാലടികൾവച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു നടക്കുന്നതു പോലെ തെന്നിത്തെന്നി അത് അൽപം ദൂരം വരെ പോകും. തൊട്ടടുത്തായി അവളുടെ വീടുണ്ട്, അവിടെ അമ്മയും അച്ഛനും സഹോദരങ്ങളുമുണ്ട്.. അവർക്കരികിലേക്കു പോകാൻ കൊതിച്ചെന്നപോലെ...

അവളുറങ്ങുന്ന ആ വയലിലേക്ക് പിന്നീടിതു വരെ പോകാൻ അമ്മയ്ക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം ധൈര്യത്തോടെ നേരിടണമെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമ്പോഴും ആ അമ്മയുടെ മനസ്സു കരയുന്നുണ്ടാകണം: ‘എന്റെ ധൈര്യം അവളായിരുന്നു...’



English Summary: Remembering 19 year old India's Hathras girl and her fight for life in International Day of the Girl Child