2018ലെ പ്രളയസമയത്തും കമ്മിഷന്‍ വാങ്ങി: ഇഡിക്ക് സ്വപ്നയുടെ മൊഴി

തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിക്ക് മുന്‍പും കമ്മിഷന്‍ വാങ്ങിയെന്ന് സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി. 2018ലെ പ്രളയത്തില്‍ തകര്‍ന്ന 150 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായിരുന്നു കമ്മിഷന്‍. യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള ധനസഹായമെത്തിച്ചതെന്നും മൊഴിയില്‍ പറയുന്നു. കമ്മിഷന്‍ നേടിയത് സമ്മതിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനാണ് (ഇഡി) സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ നടന്ന സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിലെന്നും സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. സര്‍ക്കാരും കോണ്‍സുലേറ്റുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ശിവശങ്കറിനെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും സ്വപ്ന ഇഡിയോട് വെളിപ്പെടുത്തി. കോണ്‍സുലേറ്റിലെ ജോലിക്കാലം മുതല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ അറിയാമെന്നും പറയുന്ന സ്വപ്നയുടെ മൊഴിപ്പകര്‍പ്പ് മനോരമന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

സ്പേസ് പാര്‍ക്കിലെ നിയമനം മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന മൊഴിയുടെ പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുെട പൂര്‍ണരൂപം പുറത്തുവന്നത്. ശിവശങ്കറിനെ പരിചയപ്പെട്ടതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍വച്ചാണെന്ന് സ്വപ്നയുടെ മറുപടി. കോണ്‍സുല്‍ ജനറലിന്‍റെ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് എം.ശിവശങ്കറെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

2017ല്‍ മുഖമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ വച്ച് കോണ്‍സുല്‍ ജനറലും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടന്ന സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ഇത്. സര്‍ക്കാരും കോണ്‍സുലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് എം.ശിവശങ്കറെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ അനൗദ്യോഗികമായി മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിക്കുകയാമെന്നും സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയില്‍ പറയുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ശിവശങ്കര്‍ വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അങ്ങനെയാണ് ബന്ധമുണ്ടായതെന്നും സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തി.

