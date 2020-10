ഭൂമി തർക്കം; രാജസ്ഥാനു പിന്നാലെ യുപിയിലും അക്രമം, പൂജാരിക്ക് വെടിയേറ്റു

ലക്നൗ∙ ഭൂമി തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര പൂജാരിക്ക് അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റു. ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗവിൽ നിന്ന് 117 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഗോൻഡ ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. ജില്ലയിലെ റാം ജാനകി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരിയായ സമ്രാത് ദാസിനാണ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു വച്ച് വെടിയേറ്റത്. ലക്നൗവിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു.

ഗോൻഡ നഗരത്തിന് 25 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് റാം ജാനകി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മനോരമ നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന് നിരവധി വസ്തുവകകളുണ്ട്. ചില പ്രാദേശിക വസ്തു മാഫിയക്കാർ ഈ സ്ഥലം കയ്യേറാനായി കുറേ കാലമായി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി കേസുകൾ കോടതിയിലുണ്ടെന്നുമാണ് വിവരം.



ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് വെടിവയ്പ്പിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലു പേർക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രാജ്യത്ത് ഇതു രണ്ടാമത്തെ പൂജാരിയാണ് ഭൂമി തർക്കത്തിന്റെ പേരി‍ൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. രാജസ്ഥാനിലെ ബുക്ന ഗ്രാമത്തിലെ രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി ബാബുലാൽ വൈഷ്ണവിനെ ഭൂമി തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ക്ഷേത്രം വക ഭൂമിയിൽ പൂജാരി കൃഷി നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനോടു ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്തു വീടു നിർമിക്കാനുള്ള ശ്രമം മീണ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം എതിർത്തു. ഇതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തിലാണു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കുടിലിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു തീയിട്ടത്. തുടർന്നാണു പൂജാരിക്കു പൊള്ളലേറ്റത്.



