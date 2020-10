വൈറസിനെ തുരത്തും; വൈറ്റ്ഹൗസ് ബാൽക്കണിയിൽ മാസ്കില്ലാതെ ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുഎസ് പ്രസി‍‍ഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ആശുപത്രിയിൽനിന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ തന്റെ ആദ്യ പൊതുപ്രസംഗം നടത്തി. മാസ്ക് എടുത്തുമാറ്റിയാണു വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽനിന്നു നൂറുകണക്കിനു റിപ്പബ്ലിക്കൻ അനുഭാവികളെ ട്രംപ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്.

‘എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നു. രാജ്യചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. വോട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. രാജ്യം ഭയാനകമായ ചൈനീസ് വൈറസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് അപ്രത്യക്ഷമാകും. നമ്മൾ ശക്തമായ മരുന്നുകൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നു, നല്ല ചികിത്സ നൽകുന്നു, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ റെക്കോർഡ് സമയത്ത് വാക്സീൻ പുറത്തുവരും’– ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ട്രംപിനും ഭാര്യ മെലാനിയയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ട്രംപിനെ ചികിത്സയ്ക്കായി സൈനിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. നാലു ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

