6 കോവിഡ് കേസുകൾ: 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു നഗരം മുഴുവൻ പരിശോധിക്കാൻ ചൈന

ബെയ്ജിങ്∙ കോവിഡ് വീണ്ടും വ്യാപിക്കുന്ന ചൈനയുടെ തുറമുഖ നഗരമായ കിങ്ദാവോയിൽ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നു. ചൈനയുടെ വടക്കു കിഴക്കുള്ള 9.4 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരത്തിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം ആറു കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു ആശുപത്രിയിലാണ് ഇത്രയും കേസുകൾ വന്നതെന്ന് കിങ്ദാവോ മുനിസിപ്പൽ ഹെൽത് കമ്മിഷൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

നഗരത്തിലെ അഞ്ചു ജില്ലകൾ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിലും മുഴുവൻ നഗരവും അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലും സമ്പൂർണമായി പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം. മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പുതിയതായി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗികൾ, വ്യക്തികൾ തുടങ്ങി 1.40 ലക്ഷത്തോളം വരുന്നവരെ കിങ്ദാവോയിൽ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജൂണിൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ 20 ദശലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളെ മുഴുവനും പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

