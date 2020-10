‌ശിവശങ്കർ ചൊവ്വാഴ്ച എത്തേണ്ട; ‘കുരുക്ക് മുറുക്കാൻ’ കൂടുതൽ തെളിവിന് കസ്റ്റംസ്

കൊച്ചി∙ ഇന്തപ്പഴം ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം. ശിവങ്കറിനോട് ചൊവ്വാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകേണ്ടെന്ന് കസ്റ്റംസ്. മറ്റൊരു ദിവസം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് ഹാജരായാൽ മതിയാകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടാനാണ് കസ്റ്റംസ് തീരുമാനം. കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കു നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായ ശേഷം വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തിയാൽ മതിയാകുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് തീരുമാനിച്ചത്.

കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം തുടർച്ചയായ രണ്ടു ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിട്ടയച്ചത്. രണ്ടു ദിവസവും 11 മണിക്കൂർ വീതമാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ശിവശങ്കർ നൽകിയ മൊഴികൾക്ക് ആധാരമായ തെളിവുകൾ സഹിതം ചൊവ്വാഴ്ച ഹാജരാകണം എന്നായിരുന്നു നിർദേശം. ഒളിവിലിരിക്കെ സ്വപ്ന നടത്തിയ ഫോൺ വിളികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഉൾപ്പടെയുള്ളവ വച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.



മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി തൽസമയം ഉറപ്പു വരുത്തിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശിവശങ്കറും കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാണ്. അറിയില്ലെന്നും മറന്നു പോയെന്നുമുള്ള പതിവ് മറുപടികൾ കൊണ്ട് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹമെന്നാണ് കസ്റ്റംസും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.



സ്വപ്നയുടെ ഭർത്താവ് ജയശങ്കറും ശിവശങ്കറും നൽകിയ മൊഴികളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റംസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ, വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ, ലോക്കറിലെ പണം തുടങ്ങി പൊരുത്തക്കേടുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം പരമാവധി വ്യക്തത വരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ശിവശങ്കറിനോട് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുക.



English Summary : Customs asked M Sivasankar not to appear on October 13