ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം: സമവായമായില്ലെന്ന്‌ ധനമന്ത്രി; എതിർപ്പുമായി 9 സംസ്ഥാനങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേന്ദ്രസർക്കാരും സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിൽ സമവായമായില്ലെന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിനുശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ചു ധാരണയാകാതെ അവസാനിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തേതും ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിലെ രണ്ടാമത്തേയും യോഗമായിരുന്നു ഇത്.

സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്കു വായ്പയെടുക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര നിർദേശത്തെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ കേന്ദ്രമാണു വായ്പയെടുക്കേണ്ടത് എന്ന നിലപാടിൽ 9 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറച്ചുനിന്നു. ഇതുവരെ മൊത്തത്തിൽ 21 സംസ്ഥാനങ്ങൾ വായ്പയെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തോടു വിസമ്മതിച്ച 9 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ നിർമല സീതാരാമൻ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.



സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ആകെ നഷ്ടപരിഹാരം ഏകദേശം 97,000 കോടിയാണ്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം ഉൾപ്പെടെ ഇത് 2.35 ലക്ഷം കോടിയായി. കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനു വഴിതെളിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ്, ബംഗാൾ, കേരളം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിൽ അതൃപ്തരാണ്. ഈ വർഷം 20,000 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.‌



