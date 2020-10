''ആദ്യം വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി, പക്ഷേ കരഞ്ഞില്ല. വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഞാന്‍ തന്നെ ഇതിനു പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. ഇതുപോലൊന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ചയാളെയും ആ പെണ്‍ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയേയും എനിക്ക് കണ്ടെത്താനുണ്ട്. അതും ഞാന്‍ കണ്ടെത്തും. ഇനിയൊരിക്കലും ഇത്തരത്തില്‍ വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കാനാണ് അത് ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്തവര്‍ക്കെതിരെയും കേസ് നല്‍കിയത്''. - യുവാവിനൊപ്പം ഒളിച്ചോടി എന്ന വ്യാജസന്ദേശം മകനുള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പില്‍ വന്നതിനെതുടര്‍ന്ന് അതിനു കാരണക്കാരായവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കാന്‍ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഹേമലതയെന്ന വീട്ടമ്മുടെ വാക്കുകളാണിത്.

ഹേമലത സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോയുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുത്ത് സഹപ്രവര്‍ത്തകനൊപ്പം ഒളിച്ചോടി എന്ന തരത്തിലാണ് വ്യാജപ്രചരണം നടത്തിയത്. ഹേമലത നടത്തുന്ന അക്ഷയസെന്ററില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിനാലുകാരനെ ചേര്‍ത്തായിരുന്നു പ്രചരണം. വ്യാജ പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികളെക്കുറിച്ചും പൊലീസിന്റെ അനാസ്ഥയെക്കുറിച്ചും കാസര്‍കോട് ചമ്മട്ടംവയലില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യജപ്രചരണത്തിന് ഇരയായ ഹേമലത മനോരമ ഓണ്‍ലൈനിനോട് പറഞ്ഞു. ചമ്മട്ടംവയിലില്‍ അക്ഷയ കേന്ദ്രം നടത്തുകയാണ് ഹേമലത. ബ്രൈഡല്‍ മേക്കപ്പ് ആര്‍ടിസ്റ്റുമാണ്. നേരത്തെ ഒരു ജിമ്മും സ്വന്തമായി നടത്തിയിരുന്നു.

''ഞാന്‍ ഫെബ്രുവരി 14ന് എന്റെ സമൂഹമാധ്യമ പേജില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയാണത്. ഞാന്‍ നടത്തിയിരുന്ന അക്ഷയ സെന്ററില്‍ ജോലി ചെയ്ത കുട്ടിയാണ്. അവന്‍ പുതിയ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കാനായി പോയപ്പോള്‍ അവന് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ച് അവനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ഫോട്ടോ പോസ്റ്റു ചെയ്തതാണ്. 15നാണ് അവന്റെ പിറന്നാളും പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും. മോന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍, പുതിയ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന നിനക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു - എന്നണ് ഞാന്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ സെപ്റ്റംബർ 17ന് ഞാന്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത ആ ഫോട്ടോ വച്ച് ഞങ്ങള്‍ ഒളിച്ചോടി എന്ന തരത്തില്‍ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

നിരവധി ഫോര്‍വേഡ് മെസേജുകളാണ് ഞാനും എന്റെ മകനും അംഗമായതടക്കമുള്ള വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ വന്നത്. 'മോന് ആശംസകള്‍' എന്ന് ഞാന്‍ പ്രത്യേകം ഇട്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല. 18ാം തീയതിയാണ് ഫോട്ടോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് ആദ്യം 'നീ ഒളിച്ചോടി എന്ന തരത്തില്‍ ഫോട്ടോ വരുന്നുണ്ട്' എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ആദ്യം അറിയിച്ചത്. പിന്നീട് ഞാന്‍ അംഗമായ ഗ്രൂപ്പിലും എന്റെ മകന്‍ അംഗമായ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഇത് ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്തു വന്നു.

ഇതെവിടെ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്ന് വാശി തന്നെ ആയിരുന്നു. 19ന് രാത്രി ഞാനും അനിയനും കൂടി ഇരുന്ന് എല്ലാ ഫോര്‍വേഡ് മെസേജുകളും പലരില്‍ നിന്ന് വാങ്ങി നോക്കി. അങ്ങനെ 'കാലിക്കുപ്പി ഫാന്‍സ്' എന്ന പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അതില്‍ ഫോട്ടോയും രണ്ടു വോയ്‌സ് ക്ലിപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും വോയ്‌സ് ക്ലിപ്പുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതില്‍ ആണ്‍ശബ്ദത്തിന് ഉടമ അഭിലാഷിനെ ഞാന്‍ കണ്ടെത്തി പൊലീസിനെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. എന്റെ നാട്ടുകാരന്‍ തന്നെയാണ്. സ്വന്തമായി ഒരു സ്ത്രീ് അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകള്‍ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ. അവരൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം 18ന് കൊടുത്ത പരാതിയില്‍ പൊലീസ് കേസെടുക്കുന്നത് ഈ മാസം പത്തിനാണ്. ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷന്‍ 66 എ നിലനില്‍ക്കാത്തതിനാല്‍ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. 18നാണ് ഞാന്‍ പരാതി കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് 20ന് ആ പുരുഷ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയെ ഞാന്‍ തന്നെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കൊണ്ടുപോയി ഹാജരാക്കി. എന്നിട്ടും സൈബര്‍ സെല്‍ പറയാതെ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് കോടതി നിര്‍ദേശ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് കേസെടുത്തതായി അറിയിച്ചത്. ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും നമ്പര്‍ സൈബര്‍ സെല്ലിന് കൈമാറിയിരുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരന്വേഷണവും പോയിട്ടില്ല.

കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ വീട്ടിലുള്ളവര്‍ പൂര്‍ണ പിന്തുണയാണ് നല്‍കുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാന്‍ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതിനാല്‍ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്ളവര്‍ തന്നെയാകും ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത്. ഇങ്ങനെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത വാര്‍ത്തകള്‍ നല്‍കുന്നത് എന്തിനാണ്? അതില്‍ എത്ര പേരാണ് വേദനിക്കുന്നതെന്ന് ഇവര്‍ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനാല്‍ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത്തരത്തില്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് പേര്‍ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഒക്കെ പൂര്‍ണ പിന്തുണയുണ്ട്. നല്ലവരായി ചില നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഒപ്പമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒറ്റയ്ക്കായ ഒരുപാട് സ്ത്രീകള്‍ അവരുടെ വിഷമങ്ങള്‍ പറയാനും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പേടിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നാല്‍ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര്‍ പിന്നെയും അത് തുടരും. അത് പാടില്ല'- ഉറച്ച സ്വരത്തില്‍ ഹേമലത പറഞ്ഞു.

