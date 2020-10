കോവിഡ് മുക്തരായി 61,49,536 പേർ; ഒറ്റദിന രോഗികൾ 66,732

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒറ്റദിനം പുതുതായി 66,732 കോവിഡ് രോഗികൾ കൂടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 71 ലക്ഷം കടന്നു. 8,61,853 രോഗികൾ മാത്രമാണ് ചികിൽസയിലുള്ളത്. 61,49,536 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് 816 പേരാണ് ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത്. 1,09,150 പേർ ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് മരിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒക്ടോബർ 11 വരെ പരിശോധിച്ചത് 8,78,72,093 പേരുടെ സ്രവസാംപിളുകളെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ). ഇന്നലെ മാത്രം 9,94,851 സ്രവസാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചു.

English Summary: India's Covid-19 Tally Crosses 71 Lakh-mark With Spike of 66,732 New Cases & 816 Deaths in Last 24 Hours