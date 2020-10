ജനതാദൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടു; മാത്യു ടി. തോമസ് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ പാർട്ടിയിലെ ചേരിതിരിവിനെ തുടർന്ന് വടകര എംഎൽഎ സി.കെ. നാണു അധ്യക്ഷനായ ജനതാദൾ സെക്യുലർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച്.ഡി. ദേവെഗൗഡ പിരിച്ചുവിട്ടു. പകരം രൂപീകരിച്ച അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി പ്രസി‍ഡന്റായി മാത്യു ടി. തോമസിനെ നിയമിച്ചു. അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി ഉടന്‍ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിർദേശം. ജോസ് തെറ്റയിൽ, ജമീല പ്രകാശം എന്നിവർ അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരാണ്.

പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സി.കെ. നാണുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ദേശീയ നേതൃത്വം നൽകിയ നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നും ദേവെഗൗഡ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പാർട്ടി ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ബി.എം. ഫാറൂഖിന്റെ നിർദേശങ്ങളിൽ നാണു നടപടികൾ എടുത്തില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 24ന് നോട്ടിസ് അയച്ചെങ്കിലും മറുപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും ദേവെഗൗഡ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Deve Gowda dissolves Kerala unit of JD(S) accusing party MLA C K Nanu of destabilising party