ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനാലോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ താമസിക്കുന്നതിനാലോ സെപ്റ്റംബർ 12 ന് നടത്തിയ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കായി 2020 ഒക്ടോബർ 14 ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകി. ഫലപ്രഖ്യാപനം 16ന് ഉണ്ടാകും.



English Summary: NEET: Fresh Exam For Those Who Missed It Due To COVID-19