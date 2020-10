മാറ്റം പുതുമയല്ല ഖുഷ്ബുവിന്, ആദ്യം മാറ്റിയത് പേര്, ഡിഎംകെ, കോൺഗ്രസ്, ഇനി ബിജെപി ഗ്ലാമർമുഖം

ചെന്നൈ ∙ എട്ടാം വയസ്സിലാണു ഖുഷ്ബു സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഹിന്ദി സിനിമയായ ‘ദ് ബേണിങ് ട്രെയിനി’ൽ ബാലതാരമായി തുടക്കം. ആറു വർഷത്തിനകം നായിക. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു വർഷം 10 കഴിഞ്ഞിട്ടും ആഗ്രഹിച്ച വേഷം ഖുഷ്ബുവിനു കിട്ടിയിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ 10-ാം വർഷത്തിൽ, 50-ാം വയസ്സിൽ, ആ വേഷം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവർ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിയിൽ ചേക്കേറുന്നതും.

മാറ്റം ഖുഷ്ബുവിനു പുതുമയല്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഇടത്തരം മുസ്‍ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അവർ സിനിമയിലെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം മാറ്റേണ്ടി വന്നതു പേരാണ്. നഖാത് ഖാനെന്ന പേര് ഖുഷ്ബു എന്നാക്കി. ജനിച്ചുവളർന്ന മുംബൈ വിട്ട്, 16-ാം വയസ്സിലാണു ചെന്നൈയിലെത്തിയത്. ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ദുരനുഭവങ്ങളും ആ കൂടുമാറ്റത്തിനു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഖുഷ്ബു, കീഴടക്കിയതു തമിഴകമാണ്. തൊണ്ണൂറുകളിൽ തമിഴ്തിര അടക്കിവാണു. പ്രണയത്തിലെ മുറിവുകളും വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വേദനകളും അതിനു തടസ്സമായില്ല.



തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ ഖുഷ്ബുവിനായി ക്ഷേത്രം പണിയുന്നിടത്തുവരെ തമിഴരുടെ ആരാധനയെത്തി. ‘ഖുഷ്ബു ഇഡ്ഡലി’, ‘ഖുഷ്ബു ചായ’ എന്നിങ്ങനെ ആ ഇഷ്ടം വളർന്നു. സിനിമയ്ക്കപ്പുറത്തേയ്ക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ ആരാധകർ അവരുടെ രക്തത്തിനായി മുറവിളിച്ചു. വിവാഹപൂർവ ലൈംഗികബന്ധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവന കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും വീടിനു നേരെയുള്ള കല്ലേറുമായി നീണ്ടു. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ക്ഷേത്രം ആരാധകർ തന്നെ തകർത്തു.



നഷ്ടങ്ങളേറെ സഹിച്ചെങ്കിലും സ്വന്തമായി അഭിപ്രായമുള്ള വ്യക്തിയെന്ന പ്രതിഛായ വിവാദങ്ങൾ ഖുഷ്ബുവിനു നേടിക്കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ്, 2010 ൽ കരുണാനിധിയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നത്. പലരും ഞെട്ടി. കാരണം, ജയലളിതയുമായി ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഖുഷ്ബു, ജയ ടിവിയിൽ വർഷങ്ങളായി ‘ജാക്ക്പോട്ട്’ എന്ന ജനപ്രിയ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡിഎംകെ വേദികളിൽ പ്രഭാഷകയായും താരസാന്നിധ്യമായും അവർ നിറഞ്ഞു. എന്നാൽ, പിന്നെയും നാക്കു പിഴച്ചു.



ഡിഎംകെയിൽ കരുണാനിധിയുടെ പിൻഗാമിയാരെന്ന ചർച്ച ചൂടുപിടിച്ച സമയം. മകൻ എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ തന്നെ പിൻഗാമിയാകണമെന്ന നിർബന്ധമില്ലെന്നും പാർട്ടി ജനറൽ കൗൺസിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഖുഷ്ബു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതു വിവാദമായി ആളിപ്പടർന്നു. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകർ അവരെ തടഞ്ഞുവച്ചു, കൂക്കിവിളിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ വീടിനുനേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. സ്റ്റാലിന്റെ അതൃപ്തിക്കു പാത്രമായതോടെ, ഡിഎംകെയിലെ ഭാവിയടഞ്ഞു.



2014 പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. ദേശീയ വക്താവെന്ന പദവിയും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് ആഗ്രഹിച്ച വേഷങ്ങളൊന്നും പാർട്ടി നൽകിയില്ല. കോൺഗ്രസ് നേതാവെന്ന നിലയിൽ ബിജെപിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കാൻ ഖുഷ്ബു മടിച്ചില്ല. അവരുടെ മുസ്‌ലിം സ്വത്വംവരെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ബിജെപി അനുഭാവികൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചടിച്ചു. എല്ലാം ഇനി പഴയ കഥ. ബിജെപിയുടെ തമിഴകത്തെ ഗ്ലാമർ മുഖമാണിപ്പോൾ ഖുഷ്ബു. മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിലെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച വേഷം താരത്തിനു ലഭിക്കുമോ? കാത്തിരുന്നുകാണാം.



English Summary: From DMK to BJP Via Congress: A Look at Khushboo Sundar’s Political Journey