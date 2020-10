മുംബൈ ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തിൽ ‘വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച’ അയൽവാസിക്കെതിരെ സിബിഐയ്ക്കു പരാതി നൽകി മുൻ കാമുകിയും നടിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തി. വ്യാജ ആരോപണങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ചു മാധ്യമങ്ങൾ ഗൂഢാലോചനക്കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചിലർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായും റിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

‍‘ജൂൺ 13ന് സുശാന്ത് സ്വന്തം കാറിൽ എന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു എന്ന അയൽവാസിയുടെ ആരോപണം തികച്ചും തെറ്റാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണവും പെരുമാറ്റവും പ്രഥമദൃഷ്ട്യ ശിക്ഷാർഹമാണ്. കുറഞ്ഞത് ഏഴു വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്നതാണ്’.– സിബിഐയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ റിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സുശാന്ത് ഈ ദിവസം റിയയെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇറക്കിവിട്ടെന്ന അവകാശവാദം അയൽവാസിക്കു തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നു നടിയുമായി അടുത്തവൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണു മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ സുശാന്തിനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ട‌െത്തിയത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിബിഐ സംഘം അയൽവാസിയുടെ ആരോപണങ്ങളെപ്പറ്റി അവരോടുതന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മതിയായ തെളിവ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇവർക്കു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാണു സിബിഐ മടങ്ങിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തോളം ജയിലിലായിരുന്ന റിയ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണു ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത്.



English Summary: "Punishable By 7 Years Jail": Rhea Chakraborty To CBI On Neighbour's Claim