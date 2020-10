അഴിമതിയിൽ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ഒരുപോലെ: എഎപി

ന്യൂഡൽഹി∙ അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ഒരുപോലെ കളങ്കിതരാണെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. 2014ൽ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിൽ ബിജെപി കോൺഗ്രസിനെ മറികടന്നുവെന്ന് എഎപി ആരോപിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇരുപാർട്ടികൾക്കുമെതിരെ എഎപി രംഗത്തെത്തിയത്.

മൂന്നു കർഷക ബില്ലുകളുടെ പേരിൽ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കെതിരെയും എഎപി സ്ഥാപകനും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ വിമർ‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ട്വീറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

മൂന്നു നിയമങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പൂർവസ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജന്തർ മന്ദറിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയായിരുന്നു കേജ്‌രിവാളിന്റെ പ്രതിഷേധം. ബിൽ തയാറാക്കുമ്പോൾ ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് സമിതിയിൽ ഹാജരാകുകയും നിയമം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ബിജെപിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ബിൽ പാസാകുന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. അത് പാസായപ്പോൾ അവർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ആളുകൾ വിഡ്ഡികളാണോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു.

English Summary: "Congress Was Looting Country, BJP Came And Said....": AAP's Double Dig