വാഷിങ്ടൻ∙ കോവി‍ഡ് ഭേദമായെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ രംഗത്തു തിരികെ. ട്രംപ് കോവിഡ് മുക്തനായെന്നും തുടർച്ചയായ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ഫ്ലോറിഡയിലേക്കു യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനിടെയാണു ട്രംപ് കോവിഡ് മുക്തനായെന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത്. ട്രംപിനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് പത്താം ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം കോവിഡ് മുക്തനായെന്നു ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ റാപിഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഘടകങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ രോഗമുക്തനായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു രോഗ വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ പ്രതികരിച്ചു. പൂർണമായും താൻ രോഗമുക്തനായെന്നും കൂടുതൽ ശക്തി തോന്നുന്നുവെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.



വൈറ്റ് ഹൗസ് വളപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏബ്രഹാം ലിങ്കണുശേഷം കറുത്തവർഗക്കാർക്കുവേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലകാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് താനാണെന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് ബാൽക്കണിയിൽനിന്നു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

നവംബർ 3നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കെ ട്രംപ്, ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡനെക്കാൾ ഏറെ പിന്നിലാണെന്നാണു അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളിലെ ഫലം. ഇതിനിടെ, ട്രംപിന്റെ ബിസിനസ് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധമുള്ള ഇരുനൂറോളം കമ്പനികൾക്കും രാജ്യങ്ങൾക്കും യുഎസ് ഭരണകൂടം വഴിവിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പത്രം വെളിപ്പെടുത്തി.



