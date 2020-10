രാജ്യത്ത് രണ്ടാമതും കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ ‌3 പേരെന്ന് ഐസിഎംആർ; ലോകത്തിൽ 24

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വന്നുപോയവരിൽ വീണ്ട‌ും അസുഖം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം രാജ്യത്തു കൂടുന്നതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ). ഇതുവരെ മൂന്നു പേർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ രോഗബാധയുണ്ടായെന്ന് ഐസിഎംആർ മേധാവി ബൽറാം ഭാർഗവ പറഞ്ഞു. രണ്ടു പേർ മുംബൈയിലും ഒരാൾ അഹമ്മദാബാദിലുമാണ്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ആഗോള തലത്തിൽ വീണ്ടും രോഗബാധിതരായവർ 24 ആണ്. കോവിഡ് വന്നുപോയ ഒരാളിൽ എത്രദിവസത്തിനു ശേഷമാണു കൊറോണ വൈറസ് വീണ്ടും ബാധിക്കുകയെന്നതു ഗവേഷകർക്കു കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നു ബൽറാം ഭാർഗവ വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആന്റിബോഡിയാണു വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. ആന്റിബോഡികളുടെ ആയുസ്സ് കുറവാണെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു.



ആന്റിബോഡികൾ 100 ദിവസമാണോ 90 ദിവസമാണോ നിലനിൽക്കുകയെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഐസിഎംആർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് 62 ലക്ഷം പേർ കോവിഡ് മുക്തരായെന്നും ലോകത്തിലെ ഉയർന്ന നിരക്കാണിതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. തുട‌ർച്ചയായ 50–ാം ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം 9 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ്. നിലവിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണു രോഗബാധിതർ കൂടുതലുള്ളത്.



കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ 47 ശതമാനത്തോളം പേർ 60 വയസ്സിൽ കുറവാണെന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരിൽ 70 ശതമാനം പേർ പുരുഷന്മാരാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 8,38,729 പേരാണു ചികിത്സയിലുള്ളത്. 62,27,295 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയപ്പോൾ 1,09,856 പേർക്കു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു.



English Summary: At least 3 Indians have been infected by Covid-19 twice, says ICMR chief