‘നിങ്ങളുടെ മകളായിരുന്നെങ്കിൽ, സമ്പന്നന്റെ മകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ?’

ഹത്രസ് (യുപി) ∙ ഹത്രസിൽ ദലിത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി കൊന്നുതള്ളിയ കേസിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി. ബന്ധുക്കളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പുലർച്ചെ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പൊലീസ് സംസ്കരിച്ച നടപടിയെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ മകളായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുമോ, ഒരു സമ്പന്നന്റെ മകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കുമോ സമീപനമെന്നുകോടതി ചോദിച്ചു. അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പുലർച്ചെ സംസ്കരിച്ചതെന്നു പൊലീസ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു രൂക്ഷ വിമർശനം.

ഹത്രസ് സംഭവത്തിലുള്ള കേസിലെ നിയമനടപടികൾ യുപിക്കു പുറത്തേക്കു മാറ്റണമെന്നും തങ്ങൾക്കു സുരക്ഷ നൽകണമെന്നും കോടതിയോട് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ അഭ്യർഥിച്ചു‌. ഹത്രസിൽ ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായി പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സ്വയം കേസെടുത്ത അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ലക്നൗ ബെഞ്ച് മുൻപാകെ ഹാജരായ ബന്ധുക്കൾ, പൊലീസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു.



യുപി പൊലീസിൽ വിശ്വാസമില്ല. തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണു പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പൊലീസ് സംസ്കരിച്ചത്. കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാകും വരെ സുരക്ഷ നൽകണം. സിബിഐ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണം. കേസ് സംബന്ധിച്ച നിയമ നടപടികൾ ഡൽഹിയിലേക്കോ മുംബൈയിലേക്കോ മാറ്റണമെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നവംബർ രണ്ടിനു കോടതി വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും.



പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ, 2 സഹോദരൻമാർ, സഹോദരന്റെ ഭാര്യ എന്നിവരാണു മൊഴി നൽകിയത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 5.30നു കനത്ത സുരക്ഷാവലയത്തിൽ ഹത്രസിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഇവർ ഒൻപതിനു ലക്നൗവിലെത്തി. യുപി അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവനീഷ് കെ. അവസ്തി, ഡിജിപി എച്ച്.സി. അവസ്തി എന്നിവരും കോടതിയിൽ ഹാജരായി.



ഇതിനിടെ, ഹത്രസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്ഐആർ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നു സിബിഐ നീക്കി. ലൈംഗിക പീഡന കേസുകളിലെ എഫ്ഐആർ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. പീഡനത്തിനിരയായവരുടെ പേര് പുറത്തറിയാതിരിക്കാനാണിത്. എഫ്ഐആർ വെബ്സൈറ്റിലിട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കകം അതു നീക്കം ചെയ്തു.



