കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേറിയൻ പ്രകോപനത്തിനെതിരെ തുർക്കിക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ജർമനി

ബെർലിന്‍∙ കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയനിലെ വിവാദമായ കടൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വാതക പര്യവേക്ഷണ തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകോപനങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ജർമൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഹെയ്‌കോ മാസ് തുർക്കിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ താൽപര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിലും പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഇടപെടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മാസ് സൈപ്രസിലേക്കും ഗ്രീസിലേക്കും യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞു.

ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികളിലൂടെ ഗ്രീസുമായി തുറന്ന സംഭാഷണ ജാലകം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ തുർക്കിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തുർക്കി വാതക പര്യവേഷണങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തുർക്കിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ വികാസത്തിനും കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

