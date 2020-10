കർണാടക മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കെ. സുധാകറിന്

ബെംഗളൂരു∙ മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണിയുമായി കർണാടക മുഖ്യമന്തി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല ബി.ശ്രീരാമുലുവിൽനിന്നും ഡോ. കെ.സുധാകറിനു നൽകി. നിലവിലുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് പുറമെയാണിത്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നതും സുധാകറായിരുന്നു. ബി.ശ്രീരാമുലുവിന് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല നൽകി. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഗോവിന്ദ് കജ്‌റോളിനായിരുന്നു നേരത്തെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ്.

English Summary: K Sudhakar is new Karnataka Health Minister, B Sriramulu given Social Welfare