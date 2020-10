പാലാ സീറ്റിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; മാണി സി.കാപ്പന്‍ സിപിഎമ്മിനെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു

കോട്ടയം∙ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ (എം) ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്‍സിപിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി. പാലാ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോസ് കെ.മാണി വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളിലും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകപക്ഷീയ സീറ്റ് ചര്‍ച്ചകളിലുമുള്ള അതൃപ്തി മാണി സി.കാപ്പന്‍ സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി മാണി സി.കാപ്പന്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടെങ്കിലും ഇരുകൂട്ടരും നിഷേധിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച എന്‍സിപി ഭാരവാഹിയോഗം വിളിച്ചു.



ജോസ് കെ.മാണിയുടെ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശം ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകള്‍ക്കിടയിലാണ് പാലാ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്‍സിപി നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നത്. ജോസ് കെ.മാണിക്ക് പാലാ സീറ്റ് നല്‍കിയാല്‍, മുന്നണി മാറ്റത്തിനുള്ള താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് മാണി സി.കാപ്പന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്നാണ് അഭ്യൂഹം. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെയും തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണനെയും മാണി സി.കാപ്പന്‍ കണ്ടെന്നാണ് പ്രചാരണം. അതേസമയം, വാര്‍ത്ത മാണി സി.കാപ്പന്‍ നിഷേധിച്ചു. തിരുവഞ്ചൂരിനെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ വച്ച് കണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം ചര്‍ച്ച ചെയ്തില്ലെന്ന് മാണി സി.കാപ്പന്‍ പറയുന്നു. ജോസ് കെ.മാണിയുടെ മുന്നണി പ്രവേശം ഇതുവരെ ഇടതുമുന്നണി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ പാലാ സീറ്റു സംബന്ധിച്ച് തര്‍ക്കത്തിന് എന്‍സിപിക്ക് താല്‍പര്യമില്ല. എന്നാല്‍ ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗം അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാല്‍ ശക്തമായ മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്യും..

അതേസമയം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ മാണി സി.കാപ്പന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. സ്ഥലം എംഎല്‍എയായ തന്നോടുപോലും ആശയവിനിമയം നടത്താതെ പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ സീറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോസ് കെ.മാണി വിഭാഗവുമായി സിപിഎം ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ചയിലുള്ള അതൃപ്തി സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരില്‍ കണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളിലെ നിലപാട് മാണി സി.കാപ്പന്‍ വ്യക്തമാക്കും.

വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടുമണിക്ക് കൊച്ചിയില്‍ ചേരുന്ന ഭാരാവാഹിയോഗവും ഹൈപവര്‍ കമ്മിറ്റിയും ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിശദമമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്തുള്ള ഒരു ഒത്തുതീര്‍പ്പും വേണ്ട എന്ന കര്‍ശന നിലപാട് യോഗത്തിനുശേഷം പാര്‍ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാറിനെ അറിയിക്കും. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടറിഞ്ഞ് തുടര്‍ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങള്‍ നടത്താമെന്നാണ് എന്‍സിപി സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ക്കിടയിലെ ധാരണ.

English Summary: No compromise in Pala seat, said Mani C Kappan