കൊച്ചിയിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അമ്മയറിയാതെ നവജാത ശിശുവിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം

കൊച്ചി ∙ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ‘സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന’ നഴ്സിന്റെ ഒത്താശയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് യുവാവ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ തന്നെ സംഭവം സത്യമാണെന്നു സമ്മതിച്ചു. താനറിയാതെയാണു കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ നീക്കമുണ്ടായതെന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതു സംബന്ധിച്ച കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകാവുന്ന സാഹചര്യമില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

കു‍ഞ്ഞിന്റെ പിതാവിന് എതിരെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് യുട്യൂബറെ ആക്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ള യുവതികളിൽ ഒരാൾക്കെതിരെയുമാണ് ആരോപണം. ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ ദമ്പതികൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൈമാറാൻ ശ്രമമുണ്ടായെന്നും ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഇടപെട്ട് കൈമാറ്റം തടഞ്ഞെന്നും യുവതി പറയുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്നു കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി ആർഎംഒ ഡോ. ഗണേഷ് മോഹൻ പ്രതികരിച്ചു.



കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശിനി, മാഹി സ്വദേശിയായ യുവാവിനൊപ്പം ലിവിങ് ടുഗദറിനിടെയാണു ഗർഭിണിയായത്. ഗർഭം ഇല്ലാതാക്കാൻ യുവാവ് നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും തയാറാകാതെ വന്നതോടെ ഇരുവരും അകന്നു. ഏഴാം മാസത്തിൽ പോലും ഗർഭം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായി യുവതി പറയുന്നു. ഏതാനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ടാണ് പ്രസവകാലത്തു ചികിത്സ ഏർപ്പാടാക്കിയത്. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആഴ്ചകൾക്കകം യുവാവ് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ ഒരു കിലോയിലേറെ ഹഷീഷ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ കുടുങ്ങി ജയിലിലായി.



പലരിൽനിന്ന് പണം കടം വാങ്ങിയും മറ്റും യുവാവിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് ജാമ്യത്തിലിറക്കിയെങ്കിലും ബന്ധം തുടർന്നില്ലെന്നു യുവതി പറയുന്നു. കുഞ്ഞിനെ നോക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യവും നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയും മുന്നിൽകണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദമ്പതികൾക്കു കൈമാറാനായിരുന്നു പിതാവ് നീക്കം നടത്തിയതെന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത്. ഈ ദമ്പതികൾ യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂടി നോക്കുമെന്നായിരുന്നു ധാരണയെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.



‘ഇവരോടൊപ്പംനിന്ന് ജോലിക്കു പോകുകയും ഒപ്പം കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാമെന്നുമാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ സാവധാനം കുഞ്ഞിനെ അവർക്കു നൽകണം എന്ന മട്ടിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സാധിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. പണം നൽകി കുഞ്ഞിനെ കൈക്കലാക്കാനായിരുന്നു നീക്കമെന്ന് ലേബർ റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്.’ – യുവതി വിശദീകരിച്ചു. ലേബർ റൂമിൽ കുഞ്ഞിനെ കൈമാറുന്നതു സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സായിരുന്ന ഒരു യുവതിയെയാണ് ഇടനിലക്കാരിയാക്കിയത്. താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയായിരുന്ന ഇവർ മറ്റൊരു ക്രമക്കേടിന് സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു.



ലീവിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവരെ വൈകാതെ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതായും പിന്നീടറിഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. മൂന്നു ലക്ഷം തനിക്കു ലഭിക്കുമെന്ന് നഴ്സ് വഴി അറിയിച്ചെങ്കിലും സമ്മതിച്ചില്ല. തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി മുറിയിൽനിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിനു പിന്നാലെ പാലുകൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അമ്മയെ കാണിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമം നടന്നു. വീണ്ടും ഈ നഴ്സ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തി കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവുമായി സംസാരിച്ചത് ഫോണിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.



കുഞ്ഞുണ്ടായി രണ്ടു മാസം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പാണ് യുവാവ് ലഹരിമരുന്നു കേസിൽപെടുന്നത്. 45 ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന് ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ഇയാൾ കുഞ്ഞുമായി കടന്നുകളഞ്ഞു. ഇതോടെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകി. പൊലീസ് നിർദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ചൈൽഡ് ലൈൻ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഇടപെട്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ തിരികെ വാങ്ങി നൽകിയത്. തുടർന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഏതാനും മാസം സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ താമസം മാറേണ്ടി വന്നതോടെ ഇപ്പോൾ നഗരത്തിൽ വാടകയ്ക്കു കഴിയുകയാണ്.



കുഞ്ഞിനുള്ള ചെലവു പിതാവ് നൽകുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. യുവാവിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ട സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അതിനു മുതിർന്നില്ലെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ഇടനില നിന്നവർക്കെതിരെ കൂടി നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്ക് സമഗ്ര പരാതി നൽകുമെന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി വിനോ ബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമം നടന്നെന്ന ആരോപണം വസ്തുതാരഹിതമാണെന്ന് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതായി ആരോപണം നേരിടുന്ന യുവതി പ്രതികരിച്ചു.



കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനാവില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിൽ ഏൽപിക്കാമെന്നും കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ട്രാൻസ് ദമ്പതികളോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആശുപത്രി ചെലവുകൾ അവർ എടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഇവരുമായി സംസാരിച്ചെന്നതും നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു എന്നതും വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കു ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. തനിക്കെതിരെ ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചവർക്കെതിരെ സൈബർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.



