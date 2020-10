ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് തൂത്തുക്കുടിയില്‍ ഉയര്‍ന്ന ജാതിക്കാരന്റെ പറമ്പില്‍ ആട് കയറിയതിന്റെ പേരില്‍ ദലിതനെ കാലുപിടിച്ചു മാപ്പ് പറയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ തേവര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട ഏഴുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായി.



വളര്‍ത്തുന്ന ആട് ഉയര്‍ന്ന ജാതിയില്‍ പെട്ട സങ്കിലി തേവരുടെ പറമ്പില്‍ മേഞ്ഞുവെന്നതാണു പോള്‍രാജെന്നയാൾക്കെതിരായ കുറ്റം. കയറഴിഞ്ഞുപോയി ആട് പറമ്പില്‍ കടന്നതായിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ചു പോള്‍ രാജും സങ്കിലി തേവരും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായി. പണിക്കാരെ കൂട്ടി സങ്കിലി തേവര്‍ പോള്‍രാജിനെ മര്‍ദിച്ചു. പോള്‍ രാജും തിരിച്ച് അടിച്ചു. ദലിതനായ പോള്‍ രാജ് സങ്കിലിയെ തല്ലിയത് തേവര്‍ സമുദായത്തിന് അപമാനമായി തോന്നി.



തുടര്‍ന്നാണ് തേവര്‍ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകള്‍ സംഘടിച്ചു പോള്‍രാജിനെ നേരത്തേ തര്‍ക്കമുണ്ടായ സ്ഥലത്തേക്കു വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കാല്‍ തൊട്ടു മാപ്പുപറയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന സംഭവം മാപ്പു പറയിച്ചവര്‍ തന്നെ ഫോണില്‍ ചിത്രീകരിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചതോടെയാണു പുറം ലോകം അറിയുന്നത്. മേല്‍ജാതിക്കാരോട് കളിച്ചാല്‍ ഇങ്ങിനെയിരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ പോള്‍ രാജ് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു.



തുടര്‍ന്ന് സങ്കിലി തേവര്‍ അടക്കം ഏഴു പേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ പീഡന നിരോധന നിയമം, ഐടി നിയമം, കലാപത്തിനു ശ്രമിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണു കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിദംബരത്തു ദലിത് വനിത പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിന് കസേര നിഷേധിച്ച സംഭവം ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുൻപാണു പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത്.



