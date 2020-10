ഹത്രസ്; സംസ്കരിച്ച രീതി മനുഷ്യാവകാശത്തിനു മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം: കോടതി

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രസിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ സംസ്കരിച്ച രീതി ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും, പ്രഥമദൃഷ്‌ട്യാ ഇരയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവകാശത്തിനു മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ലക്നൗ ബെ‍ഞ്ചാണ് പരാമർശം നടത്തിയത്.

കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മാന്യമായ സംസ്കാരത്തിന് പെൺകുട്ടിക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാന ആചാരമായി കണക്കാക്കുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മറവിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്തുകൂടായിരുന്നുവെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ സ്വഭാവഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയും കോടതി താക്കീത് നൽകി.

English Summary: "Victim was at least entitled to decent cremation": High Court on Hathras