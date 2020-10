ലൈഫ് മിഷനിൽ സിബിഐക്ക് 2 മാസത്തെ സ്റ്റേ; സർക്കാരിന് നേരിയ ആശ്വാസം

കൊച്ചി∙ ലൈഫ് മിഷനെതിരെ എഫ്സിആർഎ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന സിബിഐ കേസിനു ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. രണ്ടു മാസത്തേക്കു കേസ് അന്വേഷണം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനാണു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. കേസിന്റെ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന സർക്കാർ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ഹർജികളിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേസ് അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, യുണിടാക്കിനെതിരായ അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനു തടസമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണു കോടതി ഉത്തരവ്.

നിലവിൽ സിബിഐ കേസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിക്കു മുമ്പാകെ സർക്കാരും ലൈഫ് മിഷനും യുണിടാക്കും നൽകിയ ഹർജികളാണുള്ളത്. ഇവ ഓൺലൈനിൽ പരിഗണിച്ചാണു കോടതി കേസന്വേഷണത്തിനു താൽക്കാലിക സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള വാദങ്ങൾ കോടതിയിൽ നേരിട്ടെത്തി വിശദമായ വാദംകേട്ട് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനു മറ്റൊരു ബെഞ്ചിലേക്കു വിടുന്നതിനായിരുന്നു കേസ് പരിഗണിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചത്. ലൈഫ് മിഷന് എതിരായ കേസിൽ എഫ്സിആർഎ ചട്ടം ബാധകമെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു സിബിഐക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണു കോടതി ലൈഫ് മിഷനെതിരായ അന്വേഷണം താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, യുണിടാക്കിനെതിരായ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനു തടസമില്ലെന്നാണു കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

യുണിടാക്കിനു റെഡ് ക്രസന്റിൽനിന്നു കരാർ ലഭിച്ചതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ലൈഫ്മിഷന്റെ ഒരു മറ മാത്രമാണ് യുണിടെക്കെന്നുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിബിഐ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. യുണിടാക് സിഇഒ സന്തോഷ് ഈപ്പന്റെ മൊഴി കോടതിയിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സിബിഐ ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. കരാർ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം. ശിവശങ്കറും യുണിടാക് പ്രതിനിധികളും ലൈഫ് മിഷൻ എംഡിയും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നെന്നും സിബിഐ കോടതിയിൽ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

കേസന്വേഷണം താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തത് സർക്കാരിന് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും പൂർണമായും കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകില്ല എന്നത് തിരിച്ചടിയാകും. യുണിടാക്കിനെതിരായ അന്വേഷണം സിബിഐ തുടരുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലൈഫ് മിഷനിലേയ്ക്കും സർക്കാരിലേയ്ക്കും തന്നെ അന്വേഷണത്തെ എത്തിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതു സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും. ലൈഫ് മിഷനെതിരായ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ സർക്കാരിന് ശക്തമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടി വരും എന്നതിലേയ്ക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

റെഡ്ക്രസന്റും യുണിടാക്കും തമ്മിലാണ് ഇടപാടെന്നും സർക്കാരിനോ ലൈഫ് മിഷനോ പങ്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാർ വാദം. എന്നാൽ റെഡ് ക്രസന്റിൽനിന്ന് യുണിടാക്കിനു ലൈഫ് മിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പണം ലഭിക്കുമായിരുന്നോ എന്നു കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ അവ്യക്തതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാരിനു കോടതിയിൽ സിബിഐ ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും എന്നാണു വ്യക്തമാകുന്നത്.



English Summary: High Court verdict on whether Life Mission case to be investigated by CBI or Vigilance