രാജ്യത്തെ രോഗികളില്‍ 10 ശതമാനത്തിലേറെ കേരളത്തിൽ; ആക്ടീവ് കേസുകളിൽ വർധന

തിരുവനന്തപുരം∙ രാജ്യത്ത് ചികിൽസയിൽ കഴിയുന്ന കോവിഡ് രോഗികളിൽ പത്തു ശതമാനത്തിലേറെ കേരളത്തിൽ. ആക്ടീവ് കേസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ 233% വർധനയാണ് നാലാഴ്ചയ്ക്കിടെയുണ്ടായത്. അതേസമയം രാജ്യത്തു വളർച്ചാ നിരക്കിൽ 11% കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 100 പേരെ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ 18 പേർ പോസിറ്റീവാണ്. പരിശോധനകളുടെ എണ്ണo രണ്ടു ദിവസമായി കുറവാണ്.

പ്രതിദിന രോഗബാധിതരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഇന്നലെയും രോഗമുക്തി നേടി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 63,509 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 74,632 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി. ആകെ രോഗമുക്തി 63,01,927 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ആകെ കേസുകള്‍ 72,39,389 ഉയർന്നപ്പോൾ 8,26,876 പേർ നിലവിൽ ചികിൽസയിലാണ്. ഇന്നലെ മാത്രം 730 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1,10,586 ആയി.



