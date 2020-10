ഹത്രസ്: പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെയും സഹോദരന്മാരെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഹത്രസിൽ ദലിത് പെൺകുട്ടി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനും രണ്ടു സഹോദരന്മാർക്കും സിബിഐ വീണ്ടും സമൻസ് അയച്ചു. ഹത്രസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സിബിഐ സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഹത്രസിലെ സിബിഐയുടെ താൽക്കാലിക ഓഫിസിൽ വച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അഞ്ജലി ഗംഗ്‌വാർ ദേശീയ വാർത്ത ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു.

‘ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരെ ഇന്ന് ഹത്രസിലെ സിബിഐ ഓഫിസിൽ വച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും. സ്ത്രീകളെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി സിബിഐ അംഗങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യും. അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തും. സിബിഐ ആണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടേതായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കാൻ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല.’– അഞ്ജലി ഗംഗ്‌വാർ പറഞ്ഞു.



പ്രതികളെ അലിഗഡ് ജയിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതികൾ അലിഗഡിലെ ജയിലിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയുന്നതുപോലെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും യാതൊരു ഭയവും അവർക്കില്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.



ചൊവ്വാഴ്ച കേസ് ഏറ്റെടുത്ത സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തെത്തി സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. എട്ട് സിസിടിവി ക്യാമറകൾ വീടിനു പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് കുടുംബത്തിന്റെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് പൊലീസ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.



